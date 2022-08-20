【高空擲物】樓上鄰居拆棚索帶掉滿露台　區永權投訴被斥：拆棚係咁㗎啦

▲ 《東張西望》主持區永權再受樓上鄰居高空擲物滋擾。

《東張西望》主持區永權（Albert）今年1月受樓上鄰居高空擲物滋擾，日前他家中的露台再度遭殃，一條條索帶從天而降，令他相當無奈。區永權於社交平台分享相片和影片，並撰文「喂喂喂，樓上又來啦！都明白，拆棚時候，有好多嘢都需要兼顧，最重要係安全至上！」。從影片可見，一條條黑色索帶從天而降，跌落在他家中露台位置。

針對高空垃圾的事，區永權指，當管理員提醒該名鄰居時，對方竟表示，「咁拆棚係咁㗎啦！」，令區永權大感無奈。

嘩！呢個態度，簡直係無得頂！明明好嬲，但又好好笑！結果，你拆棚，我善後！幫你執晒所有手尾囉。

貼文一出，不少網民都留言批評該鄰居的行為，「咁樣拆棚真係人才」、「太過份」，紛紛建議區永權向管理處投訴，更有人提議「去東張西望投訴」。

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高空擲物為嚴重刑事罪行

根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第4B條，如有人自建築物掉下任何東西，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，掉下該東西的人即屬犯罪，可被罰款1萬元及監禁6個月。

若事件涉及更嚴重的罪行，如投擲腐蝕性液體或誤殺等，警方可引用其他條例作出檢控，這些嚴重罪行的最高刑罰為終身監禁。警方會就個別案情的嚴重性與律政司商討，並向法庭反映，協助量刑。

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責任編輯：羅嘉欣