【林家謙演唱會】張敬軒任嘉賓合唱《笑忘書》　林家謙哽咽：下個夏天再相聚

林家謙一連6場的紅館演唱會在昨晚（8月19日）於紅館舉行首場演出，這次也是MIRROR演唱會意外事故後首個演唱會，因此舞台設計簡約，中央位置有巨型眼鏡道具，並有兩座黑白鋼琴。

演唱會約8時35分開始，林家謙一身白色衣慢慢從台下行上台，然後邊彈鋼琴邊唱《一人之境》，為演唱會揭序幕。因為減少舞台機關，所以唱完歌要工作人員合力搬走鋼琴放在樓梯旁。

多位嘉賓登場

首場第一位出場嘉賓為JW（王灝兒），他們合唱《矛盾一生》及《自由飛翔》，JW笑問：「林家謙靚唔靚仔呀？」 第二位嘉賓為JNYBeatz（楊駿），林家謙脫下眼鏡，二人合唱《靈魂出竅練習曲》，並有舞蹈員伴舞。

第三位嘉賓為Serrini（梁嘉茵），兩人合唱《Don’t Text Him》及《樹木真美》。Serrini笑言林家謙個性木獨：「佢面對一個情緒好困擾嘅女人，佢會『哦，OK』，令好多妹妹仔有好多遐想，覺得佢好關心我呀！」

張敬軒約在晚上10時多出場，令全場樂迷尖叫，掀起高潮。軒仔與林家謙合唱《假以時日》。

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軒仔送回禮

因為二人時常被指撞樣，故此軒仔稱曾考慮叫林家謙除眼鏡，再叫造型師做一模一樣服裝穿上台，看會否有互相在看一面鏡。

軒仔續說：「去年紅館演唱會開頭幾場沒有人送禮，林家謙之後就每晚都有人送，家謙變成開創先河成潮流指標。」林家謙解釋因為當晚是聖誕平安夜，所以才送禮物。

雖然家謙不用軒仔回禮，但軒仔表示自己「識做」，要禮尚往來，並介紹禮物稱：「我們2017年認識，家謙唱Demo好舒服好好聽，已可以將Demo錄成專輯。當年在我已執笠的廣州錄音室，有一部專業錄音器材，我用來錄過專輯好多首歌，聲好好聽，就想送給你希望以後你用來錄Demo。錄音室入面，好多器材已賣或掉，但這部我留下，用來提醒自己，夢想好昂貴，但一直要記住。」

之後二人擁抱並手拖手行到鋼琴旁合唱《笑忘書》，並由林家謙彈琴伴奏。

到演唱會尾聲，林家謙唱新歌《邊一個發明了ENCORE》時，忍不住眼泛淚光哽咽稱：「有啲嘢帶住遺憾，帶住一啲失落，唔圓滿，先至會記得喺心更加深刻，所以希望大家都會記得今年嘅夏天我哋一齊喺度相聚好耐。嚟到呢刻完場，我相信好快下個夏天可以一齊再相聚。」

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