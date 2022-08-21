【牙周病】接近5成30歲以上成人患牙周病 牙周病影響心腦健康嚴重可致死

▲ 牙周病不容忽視。

除非牙痛到極點，一些人對於口腔衞生關注度不足，口臭、牙周病都可置諸不理。但英國廣播公司BBC一則報道指，口腔健康的影響遠遠超出口腔的範圍，由大腦到心臟，由腦退化症、糖尿病和心血管病，都可能有關連。

牙齒錯位、蛀牙和牙齦發炎，這些牙齒問題早已廣為人知。事實上，口腔健康不僅限於牙痛和牙齦炎，還影響着我們各方面，從飲食到整體健康，甚至可能導致死亡的風險。這是因為口腔疾病並不局限在口腔內，它可以是一面反映身體健康和疾病的鏡子。

可是口腔健康常常被忽視，牙周病是僅次於蛀牙的第二大口腔疾病，是世界上第11大常見病，30歲以上成年人患病比例超過47%，65歲以上人士64%患有中度或重度牙周病。

牙周病是一種感染，不是張開口能看到的牙齦表面症狀，而是在深處。在牙齦表面炎症初期，細菌會沿着牙齦綫移動到牙根袋裏，在那裏侵蝕支撑牙齒的結構。由於牙周病的隱藏特性，許多牙周病患者至病情發展到晚期才察覺。牙周病有遺傳成分，也受口腔衞生的影響。

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牙周病非一朝一夕

英國中央蘭開夏大學牙科學院的高級研究員Sim Singhrao說，對於大多數人來說，牙周病可直到四、五十歲時才會變得明顯，這時候，嚴重的損傷可能已經破壞了牙齒的結構，有掉牙的風險。其實在此前一段長時間，這種感染一直在血液中持續傳播細菌，如牙密螺旋體和牙齦卟啉單胞菌，兩者都是公認的牙周致病細菌之一。

正是這些長期存在於牙齦和血液中的致病細菌，影響着口腔以外的健康。Sim Singhrao：「如果把血液想像成一輛巴士，它會把『乘客』即口腔裏的細菌帶到全身，有些會在大腦中，有些會在動脈中，有些會在胰腺或肝臟中。」當這些器官變得虛弱時，這些細菌會引起炎症，並開始或加劇其他炎症疾病。

雙向聯繫 惡性循環

事實上，牙周病與各種普遍的非傳染性疾病都有關聯，包括心血管病、糖尿病、腦退化阿茲海默症、肥胖、各種癌症、類風濕關節炎、柏金遜病、肺炎和妊娠併發症等有關。

專家指，這是一種雙向關係：牙周病可加重動脈粥樣硬化、動脈壁硬化等情況，動脈粥樣硬化的出現也容易使患者患上牙周病。目前尚未有一個醫學調查黃金標準的隨機對照試驗（RCT）來深入研究這一關係，在醫學倫理上，以上試驗也很難開展，因為需要一組人的牙周病在很長時期內不給予治療，以觀察其對動脈粥樣硬化的影響。不過，在口腔中發現的導致牙周病的細菌，卻被發現在動脈粥樣硬化斑塊中。

在上述提及的慢性病中，糖尿病與牙周病的雙向聯繫最強。患有二型糖尿病的人患牙周病的風險比沒有患牙周病的人高3倍。丹麥哥本哈根大學齒科系名譽教授Palle Holmstrup指出，所有炎症疾病都是相互關聯的，會相互影響。牙周病是人體最常見的炎症疾病之一，它與多種炎症疾病如類風濕關節炎、心臟病、糖尿病等中活躍的炎症介質是相同的。如果患有牙周病，身體炎症會增加。

牙齒脫落增認知障礙風險

在人類身上，很難直接研究治療牙周病如何能緩解糖尿病等疾病，Palle Holmstrup與研究團隊已在實驗鼠身上測量了牙周病對糖尿病的影響，對比患有牙周病的糖尿病實驗鼠和沒有患牙周病的糖尿病老鼠對血糖反應的差異，發現牙周病導致餐後血糖升高30%。

嚴重牙周病可導致牙齒脫落，除了使身體出現長期慢性炎症，牙齒脫落還會帶來其他健康風險，當中包括認知能力下降和癡呆症。美國紐約大學羅里邁耶斯護理學院院長吳蓓（Bei Wu）發現了一種關聯：牙齒掉得愈多，認知能力下降和癡呆的風險就愈大。吳蓓研究了美國3.4萬名患者的健康數據，與牙齒完好的人相比，每掉一顆牙，他們患認知障礙及癡呆症的風險分別增加1.4%及1.1%。為何兩者有此關係，仍需更多研究去引證。

專家表示，正確刷牙，保持良好的口腔衞生，就能夠預防牙周病的發生。如果已患有牙周病，盡早看牙醫治療，不要拖延。

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責任編輯：周美好