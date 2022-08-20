【靚仔有錯】醜父覺兒子太靚仔疑被派帽　瞞妻狂做4次親子鑑定尋真相

假如兒子擁有極高顏值、在校內深受老師同學歡迎，相信會是不少父母最期望的事。不過，內地卻有一名自認其貌不揚的醜爸爸，因為兒子外型太過帥氣，兼且異性緣極佳，令醜爸飽受流言蜚語，外界認為二人顏值落差太大，質疑兒子並非醜父所親。

醜爸於是瞞著妻子偷偷做了4次親子鑑定。儘管4次鑑定結果，都鐵一般地證實二人擁有父子的血緣關係，但是醜爸爸仍然無法安心。直至醫生跟父親詳細解釋，始令父親放下心頭大石。

最新影片推介：

綜合內地傳媒報道，內地一名姓李的男子與妻子育有一名長得俊俏的兒子，並在校內廣受女同學歡迎。然而，李父自認其貌不揚，正因父子倆長貌差距太大，飽受外界評頭品足，讓李父備受困擾，更開始懷疑兒子並非親生。李父坦言：

我是北方人，四方大臉，我的耳朵是凹進去的，我的眉毛也沒有連在一起，有時候我就開玩笑地講：『我長成這樣，怎麼可能生出這麼帥的兒子？』

於是李父便瞞著妻子拿著兒子的頭髮去做親子鑑定，即使結果證明兩人是父子關係，但是隨後又有無謂人推說「一定是親子鑑定出錯」，再次引起李父起疑，甚至因此與妻子發生爭吵。

李父一怒之下，再找另外三間鑑定機構進行親子鑑定，但是每一份報告都斷定兩人擁有鐵一般的有父子關係。然而，李父仍然非常納悶，雖然他堅信妻子不會背叛他，但由於兒子與自己的外貌落差太遠，令他大感不惑。

直至醫生對李父解釋說，小孩的外貌會受眾多因素影響，包括「顯性、隱性基因影響」、「隔代遺傳影響」，以及「生活環境、行為習慣」等。父母與孩子顏值差距大，在演藝圈的案例中比比皆是，李父聽罷始鬆了一口氣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：王明芳