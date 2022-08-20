【九巴開放日】九龍清真寺九巴開放日　促進社區共融非華裔人士可即場面試

▲ 九龍巴士（一九三三）有限公司致力促進關愛共融文化，在九龍清真寺舉辦開放日暨就業講座。（九巴網站）

九龍巴士（一九三三）有限公司致力促進關愛共融文化，8月20日（星期六）假九龍清真寺舉辦開放日暨就業講座，向非華裔人士介紹九巴服務，有意加入九巴者，更可即場面試。同時，九巴將為目前「九龍公園」站，命名為「九龍清真寺」站，以突顯九龍清真寺作為香港地標的重要。

是次九巴開放日，得到香港回教信託基金總會協作，首次於九龍清真寺舉辦。九巴於8月20日下午二時至五時，透過影片、展板等向非華裔人士介紹九巴的營運服務、環保理念、社會關懷等工作。九巴期望透過活動能與非華裔人士更直接溝通，為香港建構多元共融社區。

▲ 九巴行政總監許鎮德指，九巴重視職場共融文化，歡迎不同國籍人士加入，服務香港市民。（九巴網站）

開放日安排了就業講座環節，邀請了九巴現職的非華裔車長，與在場人士分享面試技巧及工作心得。現場亦提供車長、技工助理及站務管理員等就業資訊。有意應徵人士，可安排即場面試，如應徵車長，九巴更安排在尖沙咀區進行試車環節，為有興趣加入九巴的人士提供一站式就業服務。

此外，位於九龍清真寺正門外的巴士站，將由「九龍公園」站正式改名為「九龍清真寺」站，23條途經該站的九巴路線，車廂報站廣播及顯示會改為「九龍清真寺」，提示乘客落車。

九巴行政總監許鎮德形容，今次於九龍清真寺舉辦的九巴開放日暨就業講座別具意義，「九巴明年成立九十周年，一直與港人成長，而在港的非華裔人士亦是香港的一份子。九巴重視職場共融文化，歡迎不同國籍人士加入，服務香港市民。」他指出，就業講座和招聘活動均為香港非華裔人士而設，除了希望聘用更多非華裔人士，亦鼓勵更多公司支持僱用非華裔人士，促進共融。

香港回教信託基金總會榮譽秘書艾歷斯（Mohammad Ilyas）表示，不少非華裔人士是土生土長的香港人，具備廣東話的溝通能力，相信他們能勝任九巴提供的職位。他又認為，與九巴建立夥伴關係，對推動社會共融起了積極作用，惠及更多在港非華裔人士。

立法會議員林琳表示，不同族裔間的共融協作，特別是職場共融相當重要，期望更多的本地企業能加強為非華裔提供更適切的就業支援，協助融入本地社會。

九巴歡迎不同族裔的香港居民加入，擔任不同崗位。工作環境穩定，晉升階梯清晰且多元化。非華裔人士與其他全職員工均享有同等福利，包括年假、醫療福利、子女獎學金、家屬免費乘車證、購物優惠等。

在服務層面，九巴亦積極支援非華裔人士，包括在較多巴基斯坦及尼泊爾人士聚居的元朗，將多條乘車路線翻譯成烏都語及尼泊爾語，向他們提供有用資訊。

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責任編輯：袁澍