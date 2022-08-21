【香港腳】OL脫鞋傳出惡臭難頂「鹹魚味」 醫生：腳臭未必患香港腳

▲ 腳臭未必患香港腳。

近日時晴時雨，一不留神就會變成落湯雞，甚至聽說有OL在辦公室一脫濕鞋，即傳出強烈「鹹魚味」，惡臭難頂，不禁令人聯想起香港腳。

皮膚科專科醫生陳湧指，腳臭原因有很多，香港腳只是其中一種。香港天氣較濕和熱，特別在夏天時更為嚴重，再加上通風不佳，令細菌、黴菌相對活躍，引發較多腳部皮膚問題，如腳臭、香港腳等。

不少人將腳臭跟香港腳劃上等號，陳醫生指，香港腳是病名，指腳部受到黴菌感染；腳臭是病徵，由汗和細菌兩大元素引致。香港腳有機會出現腳臭，但單純出現腳臭，並不等於患上香港腳。

先要理清腳臭的起因，陳湧醫生說：「腳臭不是純粹無洗澡這麼簡單，汗水是無味，當被細菌或黴菌分解汗液中的蛋白成分後，才會產生阿摩尼亞的刺鼻氣味，即係大家口中的『鹹魚味』，愈多汗、愈濕焗，臭味愈嚴重。」因此在大雨後鞋襪盡濕，加上腳部長時間處於溫熱環境，腳汗會更多，細菌亦會更活躍，才會引起強烈腳臭。

為了避免腳臭的尷尬，見坊間有除臭功能的襪子、鞋墊等，陳醫生指這些大都有減少黴菌、細菌滋生的作用，即減低汗水被黴菌、細菌分解的機會，從而減少臭味。「腳部止汗劑都有幫助，但不是百份百，不是說用了就一滴汗都無，未必真正完全解決腳臭問題。」理論上只要穿着薄身又吸汗的襪，或是通風的鞋，盡可能減少汗水在皮膚的停留時間，便能減少細菌的滋生，避免腳臭。

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黴菌引起香港腳

陳醫生提醒當出現嚴重腳臭時，便要留意是否患上香港腳，皆因同樣喜好溫暖潮濕環境的黴菌，跟汗水混合時也能觸發腳臭。香港腳是指腳部受到黴菌感染，腳部皮膚出現紅斑、癢、脫皮或厚皮、龜裂或出現小水泡等，多出現在腳底、腳趾縫的部位，嚴重時表皮還會糜爛。

有五十多歲的男士患者，平日上班需西裝皮鞋打扮，皮鞋密不透風，加上大汗體質，久而久之腳部出現黴菌感染，甚至大腿內側也出現感染情況，需要抗黴菌藥膏來塗抹患處。陳醫生建議患者穿較鬆身的內衣褲，盡量減少濕衫緊貼皮膚的情況，以減少香港腳的發作。

陳醫生提醒，香港腳的黴菌感染不單止會出現在腳部，更有可能擴散到身體的其他部位，皆因患者在搔抓腳趾縫後，不自覺地以帶有黴菌的手去觸摸臉、屁股等部位，從而導致頭癬、體癬、股癬、灰甲等。除此之外，當患處痕癢難耐致抓傷皮膚時，有機會令傷口遭到病菌侵入，引起細菌感染，甚至併發蜂窩性組織炎，嚴重的會惡化為敗血症而休克死亡。

香港腳可傳其他部位

另一位三十多歲的籃球運動員也是香港腳患者，情況較為嚴重。他平日訓練時間長，籃球鞋的鞋身較焗，令腳部長期處於多汗、濕焗的狀況，最終受到黴菌的感染。初時只見腳趾縫、腳踭位脫皮，他不以為意，也沒有理會。隨着脫皮情況愈來愈嚴重，更伴隨痕癢，甚至令他打籃球時也不能集中精神。後來更見腳甲也受到黴菌感染，腳甲變成黃色和變厚，他才認真處理和求醫。

責任編輯：周美好