【林家謙演唱會】林家謙出道3年首登紅館開騷　「聖Jo鋼琴王子」才華橫溢

▲ 林家謙出道3年首登紅館開騷，聖若瑟「鋼琴王子」才華橫溢。

歌手林家謙出道至今3年，終於首度踏上紅館開騷，昨晚（19日）展開一連六場紅館演唱會，首場請來張敬軒、Serrini擔任嘉賓，因應上月MIRROR演唱會事故，康文署要求實行的「短期措施」，主辦方已刪減不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。

林家謙於2019年出道成為獨立唱作人，之前一直以幕後身分為多位歌手寫歌。其實林家謙早於學生時代已盡展音樂才華，他曾先後讀名校聖若瑟書院及香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，是校內歌唱比賽的常客，其自彈自唱的清新風格，早已被同學譽為「鋼琴王子」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

難忘中一殺入歌唱比賽決賽

林家謙小學讀聖若瑟小學、中一至中五讀聖若瑟書院。他早於中一時已參加校內歌唱比賽，他曾返回母校接受訪問，並唱出中一參加歌唱比賽的決賽歌曲《新聞女郎》。

中六時，林家謙轉讀男女校香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，他中六時參加校內歌唱比賽，自彈自唱周杰倫的《安靜》，一鳴驚人奪得冠軍。

之後林家謙升讀嶺南大學英文系，2013年，他參加大專聯校歌唱比賽，其表現受到嘉賓林一峰賞識，在其鼓勵和提攜下，林家謙開始以作曲人身分入行，先後為方皓玟、許廷鏗、容祖兒、張敬軒等歌手寫歌，包括得獎歌容祖兒的《心之科學》和JW的《矛盾一生》等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片:

「聖Jo仔」特質︰有自信擅於表達

位於灣仔的傳統名校聖若瑟書院，創校於1875年，屹立至今超過146年，歷史悠久。聖若瑟屬資助男校，校長黃婉芬曾接受TOPick訪問指，「聖Jo仔」的特質除了主動外，還充滿自信，表達能力高，應對事情都大方得體。

聖若瑟書院歷年盛產會考狀元，DSE亦誕生過榜眼，教學質素有保證。該校更是名人輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶、前大律師公會主席石永泰，演藝界有陳奕迅、林海峰及方力申等。

該校以英語為主要教學語言，並著重學生的全人發展，為學生提供不少課外學習機會。在初中，學校將中、英、數三科拆成小班教學，助學生打好基礎；在高中，學校提供10個選修科，囊括文、理、商三大範疇，學生可以因應個人興趣做選擇。

▲ 傳統名校聖若瑟書院已有超過146年歷史。（曾耀輝攝）

轉讀黃棣珊Band 1英中

至於香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學的學術成績也不錯，估計屬Band 1的英文中學，是深水埗區名校。學校透過中英文閱讀獎勵計劃和多元化的中英文、普通話活動，致力落實「兩文三語」政策。

該校又著重跨學科知識運用及創新思維，而提供STEM教育可讓學生把知識融會貫通，培養解難能力及結合科學，數學及科技工藝知識。該校另一大特色其環保政策，更參與香港中文大學地球保源行動，在學校內設置自然種植區，讓學生實踐綠色生活。

根據學校公布過的資料顯示，自DSE文憑試開始以來，進入各大學及大專院校的學生已近1,000人，而近3年的DSE成績優異，當中有3名學生取得4科5**、2人考獲3科5**。

▲ 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學料屬Band 1英中，學術表現不俗。（中學概覽圖片）

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：王明芳