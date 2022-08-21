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【當年老友】 人生旅程已走了一大截 莫樹錦：慶幸當年老友今天仍是老友

休閒消費 10:00 2022/08/21

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莫樹錦盼望獨木舟上仍有老友的影子。

Budelli Island並非著名小島，除那清澈得難以置信的碧海外，便只有那粉紅沙灘（Spiaggia Rosa），顏色來自微生物Miniacina，是類似珊瑚的生物，死後被風和海浪衝擊成細沙。只可惜，早年飽受遊客侵害，沙灘已被關閉，只能從海上遠觀。

醫生決定獨自駕獨木舟前往，區區三公里並非難事，藍天碧海隨着波浪邁進，樂也融融。身在地中海某小島，心裏卻不斷想着赤柱聖士提反灣，因這是醫生50年前學獨木舟的地方，老師鄭Sir（綽號大象，因他體形魁梧），我跟老友戚一是隊友，每星期從聖士提反灣出發，目的地可以是馬灣、南灣，甚至淺水灣，和老友一邊扒一邊哼着《Hawaii Five-O》主題曲乘風破浪地前進，12歲無知少年一同朝着美好將來進發，無懼風浪無懼困難。

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那是一份美好感覺，這份早已失去的感覺，在獨木舟上隱約浮現，這隱約感覺也證明曾年輕過。半世紀過去，慶幸當年夢想也有部分實現，更慶幸當年老友今天仍是老友，大家確實一起經歷過人生風浪，雖然身處異國，但感覺仍像兩人同在獨木舟上一起前行。

人生旅程已走了一大截，未知應否繼續乘風破浪，還是找個安靜港口，更未知這獨木舟能否支持下去，還是快要下沉，但無論前景如何，只盼獨木舟上仍有老友的影子。

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撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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