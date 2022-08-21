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【李啟言傷勢】父親：見到很輕微進展　願頸椎神經得到重造和康復

社會 09:15 2022/08/21

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舞蹈員阿Mo仍留醫深切治療部，情況危殆。（阿Mo IG圖片）

人氣男團MIRROR上月舉行紅館演唱會，惟在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU，情況危殆。

家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（21日）在社交平台轉發李啟言父親李盛林牧師的第4封代禱信，透露經過三個星期，見到有很輕微的進展，又感謝各界問候，希望頸椎神經得到重造和康復。

全文內容如下：

請為我們感謝神

1. 在這三星期能夠一家齊齊整整的與啟言（MO）一起面對、鼓勵支持及同心的仰望耶穌的醫治感恩。

2. 他現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。感謝你們及世界各地對我們的同理心，也用你們持續不同的方法為他祝福、集氣或是禱告。

3. 感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方。現階段仍是需要按醫療團隊的方案進行不同階段的治療。

4. 最近聽到因為啟言（MO）的意外 有年輕人在場，本來離開教會的後來開始返教會回轉 …年輕人因為願意幫啟言 （MO）禱告 對教會或基督教開始改觀 這是樂見的好現象。

請為我們繼續恆切禱告

1. 為啟言（MO）的決心和堅強的鬥志禱告！願主耶穌醫治的大能會幫助他的頸椎神經得到重造和康復。

2. 為他晚上不會因身體不同的需要和變化影響他的睡眠，而沒有足夠精神應付另一天密集的治療。

3. 為我們能有更大的信心和耐心陪伴他，走這治療和康復之路禱告。

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責任編輯：伍瑋瑋

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