【強制檢測】57幢住宅納強檢 涉天水圍嘉湖山莊及牛頭角淘大花園等
社會 09:58 2022/08/21
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處57個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有54個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3個指明地方被納入強制檢測公告。有關市民須在8月21日或22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 上水天平邨天賀樓
- 屯門欣田邨俊田樓
- 慈雲山慈樂邨樂天樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀康樓
- 葵涌葵涌邨旭葵樓
- 將軍澳煜明苑煒明閣
- 上水清河邨清潤樓
- 將軍澳東港城7座
- 鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣
- 元朗朗屏邨悅屏樓
- 大圍新翠邨新俊樓
- 牛頭角彩德邨彩俊樓
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 大圍顯徑邨顯德樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓
- 葵涌麗瑤邨富瑤樓
- 柴灣峰霞道8號景翠苑
- 黃大仙樂富邨宏康樓
- 將軍澳雍明苑潤明閣
- 沙田廣源邨廣柏樓
- 長沙灣昇悅居6座
- 深井碧堤半島6座
- 大圍美田邨美麗樓
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍1座
- 沙田駿洋邨駿逸樓
- 藍田康華苑怡康閣
- 將軍澳寶林邨寶智樓
- 天水圍天耀二邨耀華樓
- 油塘高翔苑高安閣
- 青衣長亨邨亨俊樓
- 粉嶺景盛苑欣景閣
- 沙田好運中心松林閣
- 鴨脷洲悅海華庭2座
- 深水埗海達邨海榮樓
- 屯門澤豐花園澤國樓
- 深井碧堤半島1座
- 荃灣翠豐臺2座
- 薄扶林華富二邨華生樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
- 石硤尾白田邨太田樓
- 大埔富善邨善鄰樓
- 天水圍嘉湖山莊美湖居3座
- 筲箕灣耀東邨耀華樓
- 柴灣藍灣半島8座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居5座
- 粉嶺榮輝中心3座
- 屯門新圍苑新賢閣
- 九龍城美東邨美仁樓
- 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
- 鰂魚涌英皇道1046號益昌大廈
- 沙田沙田第一城15座
- 牛頭角淘大花園R座
污水樣本檢測呈陽性地點
- 馬鞍山錦龍苑龍悅閣
- 馬鞍山錦龍苑龍昇閣
- 馬鞍山耀安邨耀榮樓
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責任編輯：余思嵐