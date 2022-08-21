【醫療事件】瑪麗醫院末期癌症女病人被發現膠袋套頭不治　生前同意不作心肺復蘇

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瑪麗醫院一名末期癌症女病人，昨天早上被發現頭部套有膠袋，延至下午不治，個案已通報醫管局，並轉介死因裁判官跟進。



院方表示，一名73歲患有末期癌症的女病人，早前入住本院腫瘤科病房接受紓緩治療。病人已同意不作心肺復蘇術，院方一直為其提供適切治療。病房職員昨天早上6時半檢視其情況，病人當時清醒及情緒穩定。大約15分鐘後，病人被發現失去知覺，頭部套有膠袋，身旁放有藥物。醫護人員隨即為病人移除膠袋並為病人提供支援護理，以及通知家屬，病人情況持續惡化，於昨天下午4時24分離世。

院方指對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，已報警交由警方調查及將個案轉交死因裁判官跟進。

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責任編輯：余思嵐