【COLLAR成員】So Ching愛男友之情不變　以昔日跳舞片鼓勵阿Mo：無你陪我無動力㗎

▲ 李啟言留醫三周，女友S Ching繼續為他打氣。

MIRROR紅館演唱會上月28日發生嚴重事故，導致兩舞蹈員受傷，其中李啟言（阿Mo）已留醫三星期，自意外發生後，阿Mo女友的COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直不離不棄，陪伴他身邊。

不時於IG發帖文為男友打氣的So Ching，今日凌晨分享一段昔日二人練舞片，當中她寫充：「無你陪我，我無動力架。」

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▲ 李啟言留醫三星期，（取自instagram）

So Ching上載共舞影片

在今日（8月21）凌晨，So Ching於IG限時動態轉載一段跟阿Mo跳舞的片段，片中的二人舞步合拍，盡顯默契。

當中So Ching寫道：「我真係好掛住同你一齊跳舞個陣，無你陪我，我無動力架，快啲好番！」

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原來So Ching轉載的片段為阿Mo去年7月21日分享的跳舞片，當時他寫道：「好似未試過po唔用力跳舞嘅片，原來咁樣跳又幾爽hahaha，跳出嚟又幾啱呢隻歌，Choreo by(編舞) So Ching (點解呢個女仔咁型嘅)。」

而粉絲們也紛紛到阿Mo的原po留言，當中包括：「希望在明天，好快可以一齊跳」、「嗰個女仔等緊你啊！加油一定可以再跳返在舞台發光」齊齊為阿Mo集氣。

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李牧師發代禱信

其實意外事件發生後，So Ching一直陪伴男友，阿Mo父親李盛林牧師曾在代禱信中，便感謝So Ching守望住兒子，寫道：「他的女朋友陪着他，除了神以外，她成為他極大的支持。」

另外，家庭發展基金總幹事羅乃萱今日在社交平台轉發李啟言父親李盛林牧師的第4封代禱信，透露經過三個星期治療，阿Mo見到有很輕微的進展，又感謝各界問候，希望頸椎神經得到重造和康復。

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