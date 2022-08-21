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【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早

社會 10:43 2022/08/21

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（資料圖片）

第二階段消費券於8月7日起發放，總額逾300億元。財政司司長陳茂波今日（21日）表示，消費券能提振經濟至少1.2%，但會否再派發言之尚早，要視乎未來半年的經濟走勢。

陳茂波接受電台訪問時指，如果分期發放消費券，市民平均會花多4000至8000元，變相對經濟有較大支持，發揮更大乘數效應，期望可以協助更多中小企，穩住打工仔的就業。

去年每人平均派發5000元消費券，每人平均花多4000至8000元。換句話說經濟乘數比較大，希望用消費券用得開心，都能夠幫助更多企業，今年的經濟提振起碼有百分之1.2

他又指，俄烏局勢、疫情、美國通脹等因素同時發生，導致外圍經濟惡化，早前下調本港全年經濟預測到-0.5%至0.5%，但本港仍有財政儲備，銀根鬆動，受外圍經濟惡化的衝擊不算大，亞洲地區經濟增長仍然比較好。

我們最快估算今年的經濟增長是負0.5至正0.5，要不是百分之1.2的提振，我們的經濟都會進入負增長

另外被問抵港檢疫能否調整為「0+7」方案。他則稱言之尚早，重申香港作為國際大都會，要平衡不同持分者意見，除國際商貿，亦要考慮赴內地從商者的意見。

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責任編輯：余思嵐

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