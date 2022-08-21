【小一報名】2023年小一入學竅門　教育局辦4場免費選校講座接受報名

▲ 教育局辦4場小一選校免費講座，即日起接受報名。

子女於下學年升小一的家長，相信對小一報名程序仍存有很多問號，教育局將於9月舉辦4場家長講座，向家長提供「小一入學統籌辦法」的資訊及解答家長問題。

教育局將於9月15、16、19及20日共舉行4場內容相若的「小一選校」家長講座，主要對象為全港各區2023年9月入讀小一的學生家長，講座以廣東話進行，費用全免。

每場講座分兩節，第一節為「家校合作共創健康成長路」，嘉賓講者會討論家校合作和孩子成長及學習的需要，講者包括聖公會聖紀文小學馬俊江校長及海壩街官立小學鄧筱筠校長；而另一節則由教育局學位分配組代表講解「2023年度小一入學統籌辦法」概要，並設問答時間。

有興趣家長即日起可透過教育局的網上登記系統報名，截止日期分別為9月13日（編號2203、 2204）及9月17日（編號2205、2206）。座位有限，先到先得，額滿即止。

最新影片推介︰

報名詳情︰

日期︰9月15日（四）、16日（五）、19日（一）、20日（二）

時間︰下午6時30分至下午8時30分

地點︰九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座4樓演講廳

費用︰免費

第一節內容︰「家校合作 共創健康成長路」及答問時間

第二節內容︰「2023年度小一入學統籌辦法」概要及答問時間

報名方法︰【按此】透過教育局家長講座網上登記系統報名

*先到先得，額滿即止。

**由於座位有限，每個成功的申請或只能獲安排一個座位，將以電郵通知有關結果。

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責任編輯︰林綺玲