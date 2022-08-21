【新冠疫苗】6,400名幼童已接種了首劑疫苗　盧寵茂：暫時未有任何嚴重或非預期異常事件

▲ 6,400名幼童已接種了首劑疫苗，盧寵茂：暫時未有任何嚴重或非預期異常事件。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂今日（21日）在網誌表示，目前有約6,400名幼童已接種了首劑疫苗，暫時觀察到除接種後短暫輕微不適如發熱、針口紅腫或皮疹外，並未有任何嚴重或非預期異常事件。

盧寵茂表示，在過去一星期，再多了幼兒、年紀很小的兒童，感染新冠肺炎後變為重症而要接受深切治療的個案，令他感到痛心。他明白有些父母對安排幼兒接種新冠疫苗仍然有疑慮，他希望醫生同業繼續齊心盡社會責任，主動向父母提供專業意見，並按小朋友的身體情況提供耐心解説，勸喻父母讓孩子接種疫苗。

6個月至3歲的幼童自8月4日起可接種科興疫苗，盧寵茂指，目前有約6,400名幼童已接種了首劑疫苗，並指幼童接種科興疫苗非常安全，到目前為止，他們觀察到除接種後短暫輕微不適如發熱、針口紅腫或皮疹外，並未有任何嚴重或非預期異常事件。

此外，醫衞局亦會繼續推展到校疫苗接種計劃和接送學童到社區疫苗接種中心的服務，到校接種疫苗計劃的下限人數更由30人減至10人，希望更便利幼兒院及幼稚園。

鑑於第五波疫情的經驗，盧寵茂認為，保護院舍院友同樣是防疫抗疫工作的重中之重，早前已展開特別計劃，做到「針跟人」，目前院舍院友的第一及第二劑接種率已分別上升至約94%及90%，第三劑的接種率亦已達到53%。

不過，他指60歲或以上的長者只有約8成接種了首針，約35萬名長者仍未接種任何新冠疫苗，認為是相當危險的信號，因為在第五波呈報個案中，超過95%死亡個案為60歲或以上長者；當局稱會繼續致力提高疫苗接種率，特別是針對「一老一幼」的重點人群。

面對傳染性更強的變異病毒株，盧寵茂呼籲市民一定要按專家的意見在接種第二針後三個月盡快接種第三針。政府稍後會向所有已打了兩針而尚未按時接種第三針的市民發出電話短信，提醒他們把握時間盡早接種。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠