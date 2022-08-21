【人口販賣】22名港人仍被禁錮9人失聯　警方拘5人包括骨幹成員涉誘騙他人到柬埔寨

▲ 警方接獲36人求助14人已安全，另拘5人包括骨幹成員涉誘騙他人到柬埔寨。（警方直播截圖）

近日懷疑有港人被「賣豬仔」到東南亞國家從事非法工作，騙徒以不同藉口，誘騙受害人到東南亞國家，沒收護照並將其禁錮，威脅從事非法工作。警方至今接獲36名港人求助，14人已安全，但仍有22名港人仍被禁錮，有9人失聯；警方在本地以「串謀詐騙」拘捕5人，他們涉誘騙他人到柬埔寨，包括兩名骨幹成員。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東今日（21日）表示，至今接獲36人求助，包括32男4女，年齡介乎19至57歲，14名人士已安全，有11人已回港，3人自行決定不回港，但有22名港人懷疑仍被禁錮在柬埔寨及緬甸，有13人已取得聯絡，並確認他們人身安全，9人失聯，警方正努力聯繫他們。36宗個案中，只有1人涉網上情緣，其餘為求職騙案。

警方經深入調查後鎖定疑犯，並於8月19至21日期間以「串謀詐騙」罪拘捕3男2女，年齡介乎17及51歲，包括兩名23及30歲的本地男子懷疑是骨幹成員，負責聯絡及操控另外兩名被捕人士去招攬受害者，並會提供機票。另外，一名28歲女子涉嫌在社交媒體發布有關與求職騙案有關的貼文，他們正被扣查中，不排除會有更多人被捕。

何振東指，這類案件手法是透過社文媒體、朋友介紹、傳銷電話聲稱有高報酬、低要求的工作機會，誘騙受害人到東南亞國家，往往在抵達後會被不法份子扣押護照，轉送到「行騙中心」被迫從事詐騙工作。若受害人拒絕或「跑唔到數」達不到目標，會被不人道對待。

特區政府高度重視有港人在外地被禁錮事件，亦透過國際刑警及駐港公署的幫助，與當地執法部門聯繫，保安部亦已成立專案小組，首要目的是盡快接回被禁錮港人回港，如有市民被禁錮或懷疑親友受害，可聯絡入境處或警方，入境處昨日亦成立Whatsapp求助熱綫5190 8909，截止今早共接獲84宗電話求助及52宗短訊求助，當中包括4宗「賣豬仔」求職騙案，當中有2宗已知悉、2宗是新案件，另外其他是不相關案件，呼籲市民將熱綫留給有需要的人士使用。

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記者：李榮忠