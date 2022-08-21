【劏房水費】發展局：已有12個先導計劃申請個案獲批　有劏房租戶裝獨立水錶一季僅交80多元

▲ 水務署與估價署進行聯合行動，加強宣傳租務管制條例及水務設施修訂條例。（局長隨筆）

立法會早前通過修例草案，規管劏房業主濫收水費，禁止業主收取高於水務署制定的金額，違者可被罰款1萬元。發展局局長甯漢豪今日（21日）表示，截至今年7月中，已有12個先導計劃的申請個案成功獲批，預計未來更多業主及租客了解計劃的詳情後，會主動提出申請。水務署會因應先導計劃的執行情況，按需要調整計劃細節。

發展局局長甯漢豪在網誌指，在先導計劃下，業主可以為「劏房」申請安裝獨立水錶，「劏房」租戶亦可直接向水務署提出要求，以便水務署主動聯絡業主跟進，並按其需要提供技術支援，務求盡快為租戶安裝獨立水錶。由遞交申請至成功獲批，只需約10個工作天，過程相當暢順。若業主拒絕按租戶意願提出申請，水務署會密切留意有關單位收取水費的情況，遇懷疑個案會跟進調查。

就有關申請資格而言，「劏房」業主或負責管理「劏房」的人士均可申請，但相關處所須作住宅用途，並分間為兩個或以上的單位（但通常不超過5個）；而個別「劏房」亦需有獨立供水系統。註冊用戶完成安裝水務署水錶後，個別水錶將有獨立水費單，清晰列明用水度數和費用。

他又稱，居於深水埗的「劏房」租戶嚴小姐表示，自安裝了水務署提供的獨立水錶後，水費支出減少，從前一個月需繳交80多元水費，現在一季才交80多元；她的鄰居現時甚至不用繳交水費。事實上，「劏房」安裝獨立水錶後，除了可避免業主和租客可能因水費分攤方法而產生的糾紛外，相關用戶亦如一般住宅用戶，可享有12立方米的免費用水津貼（約50元），因此先導計劃是一個能達至雙贏的方案。

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責任編輯：余思嵐