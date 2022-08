【虛無】《訪．嚇》導演新作背後訊息引討論　專家解讀片中玄機

▲ 《虛無》

擅長懸疑驚嚇的導演佐敦比爾 (Jordan Peele) 繼《訪.嚇》(Get Out)、《我們.異》(Us)後,第三度自編自導新作《虛無》(Nope),拍攝技術上更得更大,影片用IMAX攝影機拍攝,呈現更廣闊的視野影像外。

在技術上次外,在內涵比前兩套作品更有深度,深層次的主題和意念。

▲ 《虛無》是拍攝現場也是用IMAX攝影機拍攝的「真IMAX電影」。

接觸外星生物

導演佐敦比爾稱:「我想拍一部大美國UFO電影,一部外星人恐怖片。《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)的規模和視野是一個重要的參考,而我更著重的是史提芬史匹堡令我們感到自己在跟外星生物接觸的能力,那種令人有如親歷其境的境界,是我很想追求的。」

他並補充指:「以往這類電影裡的外星人,都會被描繪成高智慧的生物,有非一般的力量,但如果事實是比我們想像的簡單得多,黑暗得多,又會怎樣?」

莫名恐懼與不安

《虛無》講美國加州內陸偏僻小鎮,有經營牧馬場的OJ(丹尼爾卡魯亞飾)和Emerald(琪琪帕瑪飾)兩兄妹,本來過任平淡乏味的生活。可是某日突然天降異象,不速之客來臨更誤殺了他們父親,於是二人決定要拍下此天外來客存在的證據。

監製伊恩谷巴(Ian Copper)說:「這是部以科幻包裝的恐怖片,我們要確保它是恐怖多於科幻。佐敦曾說:『我想人們看完這電影之後望天空的感覺,會好似看完《大白鯊》(Jaws)之後望海的感覺一樣。』,就是要令你有一種由心而發的莫名恐懼與不安。」

今次影片一如佐敦比爾過往作品,用一些都市傳說去拍恐怖懸疑片,但卻並非「一味靠嚇」,而是藉此探討種族問題。而在今次《虛無》一如以往講以上內容外,甚至加入宗教元素去提出有開《聖經》的內容。

▲ 香港舉行映後談解讀《虛無》。

解讀影片內容

此片早前舉行一連數場IMAX優先場,並請到獨立媒體人卓飛、雲海和恐懼鳥分別於不同放映場次後,即場分享他們的個人見解、以他們的自我解讀來拆解電影中隱藏訊息。

當中雲海以「那鴻書」分析及曾在90年代轟動一時的OJ Simpson案件來解讀電影內容;卓飛提到電影《虛無》所探索的主題既深且廣,從真實發生過的悲劇意外及外星異象事件,引伸到人類面對大自然時,該存有的敬畏;而恐懼鳥認為《虛無》是以西部牛仔片、黑人、外星怪物帶出背後的意義。

幾位講者以多角度解構後,不少觀眾完場後繼續討論和分享各自的睇法。

