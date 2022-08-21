【新冠肺炎】天水圍體育館暫託中心本周四投入運作 將接收輕症或無症狀確診長者病人
社署今日（21日）宣布，由於近日新冠病毒確診個案增加，設於天水圍體育館的暫託中心將於8月25日投入運作。
天水圍體育館暫託中心將接收輕症或無症狀確診長者病人，設有130個床位，提供基本膳食及護理支援，不另收費。新風醫療集團會組成照顧專隊，為中心內的長者病人提供暫時照顧服務，而港怡醫院則會為中心提供醫療支援。
另3外，鑑於社區有部分長者及殘疾人士確診後缺乏照顧，社署轄下的所有暫託中心除了會接收來自安老院或殘疾人士院舍的確診住客外，亦會接收由醫院管理局或衞生署轉介的社區確診長者及殘疾人士。
社署於石硤尾公園體育館和小西灣體育館設立的暫託中心已於6月25日投入運作，照顧服務分別由九龍樂善堂和騰達護老集團提供。港怡醫院和卓健醫療早前亦已分別接手為石硤尾公園體育館暫託中心及小西灣體育館暫託中心提供醫療支援。社署對在暫託中心提供照顧服務及醫療支援的機構和團隊表示感謝。
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責任編輯：余思嵐