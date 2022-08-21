【香港小姐2022】前港姐朱希敏胡家惠罕有驚喜露面　劉佩玥與何詩琪一見如故

▲ 劉佩玥與何詩琪。

《2022香港小姐競選》的前奏節目《2022香港小姐競選：小城美誌》，由上周六（8月13日）至昨晚（8月20日）播出的一集，依次出場的佳麗有13號邢慧敏（Sharon）、14號梁超怡（Joey）、15號張光怡（Chloe）、16號敖嘉揚（Catherine）、17號張靜婷（Janice）、18號何詩琪（Maggie）、19號楊溢（Stacia）及20號梁家琪（Khaki）。

她們分別跟2002年港姐季軍胡家惠、2011年港姐亞軍朱希敏、1992年港姐季軍張雪玲、1978年港姐李嘉麗、1985年港姐季軍王愛倫、2013年港姐季軍劉佩玥、2003年港姐季軍戚黛黛及2012年最上鏡小姐岑杏賢，相約去大排檔、星光大道、舊式茶樓、古董街、囍帖街、主題公園、天星小輪及動植物公園。

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展露真性情

過去20集邀得歷屆港姐向師妹傳授選美心得，當中久未露面的胡家惠和朱希敏上周末驚喜登場，後者更重臨卸任後首個Catwalk場地─星光大道，與有「翻版孫藝珍」之稱的師妹Joey大談往事。

自幼隨父母移民美國的Joey，自爆童年曾夥拍偶像劉德華（華仔）演出電影《無間道》，故一直夢想加入演藝圈，她說：「呢個係我一生難忘嘅回憶，因為可以同偶像同一部電影合作，當時我係飾演蕭亞軒同梁朝偉個女，但有同華仔同場，所以都見到佢。」

節目中一眾佳麗毫無顧慮揭示真性情，有「麥明詩2.0」之稱的實習醫生Chloe一見美食即盡顯少女心「相機食先」。

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向劉佩玥取經

至於無論坐纜車還是拋波波都「平淡如水」的Maggie，原來私下很愛刺激兼充滿好奇心，令劉佩玥大嘆意想不到：「會覺得佢有少少害羞，反而好青澀、可愛。」

在師姐劉佩玥帶動下，Maggie終於放飛真我展示燦爛笑容，最終二人攬頭攬頸合照老友鬼鬼。真人斯文又淡定的Stacia 甚為喜愛戶外活動，Janice則因為人真誠可愛，獲王愛倫邀約之後「一齊放狗」。

難得師姐駕臨，當然要趁機取經。胡家惠認為保持心情輕鬆便能發自內心地笑，並讚Sharon感覺親切正向：「你嘅笑係好自然、牙又好整齊，望落好大方。」

至於曾於海外留學的Catherine和Khaki，均分別獲師姐李嘉麗和岑杏賢建議多練習廣東話。

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