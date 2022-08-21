【人口販賣】港男受騙到柬埔寨「做筍工」　登車後感不妥靠一招死裡逃生

▲ 港男受騙到柬埔寨「做筍工」，登車後感不妥靠一招死裡逃生。

近日柬埔寨人口販賣案沸揚，多名港人遭騙到當地從事非法活動，並受到虐待、難以逃脫。《東張西望》最新一集，訪問一名曾受騙到柬埔寨後成功逃生的港人K先生，分享其驚險經歷。

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K先生表示，自己因財困，在本年6月底時，經社交平台找到出國賺快錢的機會。對方聲稱，只需要到泰國曼谷開戶就能拿到錢，更事先已安排好酒店住宿、來回機票、保險等，還不用進行隔離，到埗當日還會給1萬港元生活費。K先生表示，對方並無明言是開銀行帳戶或公司帳戶；需要開設2個戶口，開第一個戶口當日就會給15萬港元，僅約1星期就可以拿到15至30萬港元。

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登車後始覺不妥 奪門逃命

然而，K先生抵達柬埔寨後，就有一名持證件、操英文的柬埔寨人接他。K先生不需辦理過關手續、不用過海關，就立即被沒收了護照。離開機場後，又有另一名操普通話的人接應，攜K先生上車後，該接應人用普通話問：「你也來打工嗎？」讓K先生頓感不妥。

而車輛往西港方向出發，行駛約2小時後，K先生發覺有異，便不斷向司機表示想下車如廁，他不僅被拒，車速更越來越快。K先生最終拉下汽車變速器，令車輛減速後跳車逃生。

K先生逃脫後，拉著一輛貨車邊緣行駛20分鐘左右，確定已遠離了拐帶者，才跳下車。他再截停一輛私家車，所幸對方是一名講普通話的內地女子，在K先生表明情況後，非常好心地將K先生載回機場。K先生到機場後留宿一夜，第二日再聯絡香港入境處，得到工作人員幫忙聯絡中國大使館、辦旅行證件，更幫K先生訂到回港隔離酒店。2星期後，K先生成功回到香港。

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可尋求香港入境處求助

K先生最後表示，若在外遇事，要找入境處。他指出，入境處有網絡電腦，不需要有網絡連線，只要有數據就可以撥通，且是24小時服務。不過，K先生也補充稱，自己在逃生時，沿途尋找了5間警署報案，結果柬埔寨警方均以沒有人懂英文或普通話為由，拒絕協助。甚至是機場警方，也要收錢才肯替K先生寫報案紙。

本港有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，高報酬低要求的入行機會是脫離現實的，呼籲市民看到這類招聘條件，一定要小心、三思而行。

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責任編輯：羅嘉欣