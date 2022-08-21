【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴。(資料圖片)

天文台今日（21日）表示，本港受低壓槽影響，不時有雨區於附近發展帶來驟雨。隨著高空反氣旋逐漸覆蓋中國東南部，該區雲層比較薄，預計今日陽光而且天氣炎熱，在上午11時45分發出酷熱天氣警告，部分地區氣溫上升至32度或以上，市民應慎防中暑。展望本周三及四驟雨增多。

天文台預測本港下午及今晚大致天晴。下午酷熱，但局部地區有驟雨。吹輕微至和緩東南風。展望高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來酷熱的天氣。此外，現時位於呂宋以東海域的低壓區可能發展為熱帶氣旋，並在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，但其發展及移動路徑仍存在變數，與其相關的不穩定天氣會在本周中至後期影響廣東沿岸。

根據9天氣預報，明天及周二大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。周三起大致多雲，早晚局部地區有驟雨及狂風雷暴。日間部分時間有陽光及酷熱，能見度較低。

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責任編輯：余思嵐

