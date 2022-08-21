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【娛圈新世代】自爆於學校爆喊獲閨密扶持　Chantel望成全能偶像：希望唱歌和想做的都做得好

娛樂 12:54 2022/08/21

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姚卓菲以成為全能偶像為目標。

姚焯菲（ Chantel）因為參加《聲夢傳奇》而入行， 更跟炎明熹、鍾柔美和詹天文組成女團AfterClass，早前Chantel為TVB娛樂新聞台節目《#娛圈新世代 》做嘉賓，席間自爆為「大喊包」一名，不時於學校因為家課問題而爆喊，幸好有好閨蜜助她解困。

最新影片：

Chantel近日推出新歌《#BFF》，她跟主持人王鎮泉由拍MV開始講起，說到以校服拍MV，Chantel坦言感覺做回自已，她說：「第一個MV好華麗似公主，第二個MV就貼近生活。」

【國民初戀】姚焯菲坦言難抵負評而落淚　Chantel：現時變得堅強獨立

姚卓菲早前接受娛樂新聞台訪問。

由於新歌以友情為主題，Chantel有幾個感情要好的閨密，她說：「會傾心事，有唔開心時，佢地都會在旁。」

Chantel續說：「有個朋友真係一睇我表情就知我開唔開心，亦會估到我心入面諗咩，我覺得好犀利，個啲係真正嘅朋友。」

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Chantel表示好友們未入行前已經好支持她，起初不知道她愛唱歌，亦沒想過會做歌手。她說：「佢地一直在我身邊，成日都會照顧我的，有時響學校唔開心，唔知點解成日響學校喊， （依家都係？）有時會，因為某時候唔識做功課，喊唔可以解決問題，我照喊左先，哈哈，但他們會話唔緊要，我會幫你。」

姚卓菲感激閨密陪伴。

說到對未來的期望，Chantel希望成為一個獨立女生，她說：「同埋唔需要太依賴身邊嘅人嘅一個人，因為可能而家都需要媽咪爹哋去幫手，咁我希望大個咗之後就會識得照顧好自己囉。」

Chantel自爆經常「甩漏」，反而要年紀比她細的鍾柔美（Yumi）照顧及提點她，

姚卓菲為After Class成員。

其實除了朋友之外，Chantel亦感激家人的支持：「冇一次爹哋媽咪會話『唔好去，唔得，唔好唱歌』，即係佢哋都……（由細到大都係咁？）都係呀，佢哋一直都好支持我。」

另外Chantel透露計劃到外國留學，早前跟家人去紐西蘭旅行時，也有趁機視察環境，她說：「我哋有睇過，可能路過呀，都有見過下啲校園，咁我覺得都幾大幾靚嘅。」

主持人問到若赴外國讀書，豈不能繼續當歌手，Chantel即說：「放假嘅時候返嚟囉。」她表示沒需要放棄唱歌，可以兩邊兼顧。

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【香港金曲頒獎典禮】姚焯菲勇奪新人銀獎　Chantel小心認識朋友：沒有不敢拍拖

席間主持人跟Chantel玩遊戲，問到想被稱呼「國民初戀」或「國民妹妹」，對此她說：「想做『國民妹妹』，因為呢個（國民初戀）已經叫慣咗，咁我想試下呢個（國民妹妹）。」

另外Chantel表示會以「全能偶像」為目標：「其實我冇乜試過唱跳，所以想試下。全能偶像都可以唱歌㗎嘛，乜都做下唔係好過淨係唱歌咩？」

最後Chantel寄語十年後的自己：「希望你現在過得好，唱歌和你想做的都做得好，Hope you are living your dream life.！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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