【祖宗膠戰外星人】向港產電影致敬　道士+外星人+時空穿梭炒埋一碟

《盜賊門》導演崔東勳執導新片《祖宗膠戰外星人》正在上映，影片天馬行空，將捉鬼道士、天外來客、時空穿梭炒埋一碟，導演更坦言是周星馳粉絲。

1.韓國史上最長拍攝紀錄

導演崔東勳花5年時間構思《祖宗膠戰外星人》這融合古今的奇幻故事，電影耗資500億韓圜製作，拍攝周期更破盡韓國影史紀錄，長達387天，超過一年。

電影分為上下兩集上映，導演於電影幕後花絮更漏口風，透露下集主要講述古代人穿越到現代首爾作戰，延續連番宇宙激鬥。

2.集合韓國最強演員陣容

《祖宗膠戰外星人》集合了韓國最炙手可熱的演員，包括《回答吧！1988》柳俊烈、《我們的藍調時光》金宇彬、《二十五，二十一》金泰梨、《軍艦島》蘇志燮、《天空城堡》廉晶雅、《複製人徐福》趙祐鎭、《屍殺列車》金義城、《炸雞特攻隊》李Ha-nee等等。

其中金宇彬因抗癌而時隔6年後重返大銀幕，飾演負責押送外星囚犯的守護神一角，戲中他更會變換不同形態，以多個造型現身，展現出獨特的魅力，金宇彬fans可大飽眼福了。

3.多個元素共冶

《祖宗膠戰外星人》中有眾多豐富角色，道士、機械人、神仙、外星人等一同參戰！

故事講述2022年的現代，守護神（金宇彬 飾）和小助手閃電因要管理被困在人體中的外星囚犯而逗留在地球，但有天囚犯突然的逃獄。與此同時，刑警文道碩（蘇志燮 飾）目擊了一艘奇怪的宇宙飛船，繼而被外星人追殺。

另一方面，在古代高麗，可以神秘扇子召喚貓而聞名的倒楣道士武魯（柳俊烈飾），為了得到懸賞金而奮力搶奪神劍，過程中遇上使用手槍的少女伊安（金泰梨 飾）、有強大法器的兩位神仙黑舌和青雲（廉晶雅及趙祐鎮飾），還有把臉孔藏在面具下的神秘人自藏（金義城 飾）。

現代首爾與古代高麗交錯的背景加上性格多樣的角色把觀眾帶到故事裡面，為觀眾帶來不同層次的樂趣。

4.向港產片致敬？

《祖宗膠戰外星人》糅合武俠及科幻元素，眼利的觀眾甚至看到不少向經典電影致敬的場口，肆無忌憚大玩不同元素，這種過癮的觀影體驗，看慣以前港產武俠片的香港觀眾尤其有親切感。於訪問中，柳俊烈及導演崔東勳均親口承認電影受港產片影響，更點名提及徐克導演的《蜀山》和周星馳、成龍的電影，香港觀眾怎能不期待《祖宗膠戰外星人》！

飾演道士的柳俊烈表示：「我觀看並研究了很多香港從1960到80年代的武俠電影，我亦有和導演討論應該如何演才看起來像那些武俠片的演員。比起演員，那些演員其實更像是龍虎武師。」

而導演崔東勳被問到電影有否參考其他作品，他先列舉一系列科幻經典：「小時候，我一天會起碼看四套電影。在觀看《回到未來》（Back to the Future）、《異形》（Alien）、《宇宙威龍》（Total Recall）和《2020》（Blade Runner）等電影時，我能夠感受到在韓國電影中無法感受到的快感、樂趣和興奮。看香港電影的時候，我覺得東方動作場面比西方好。因為認為演員的實際武打能力很厲害。我與柳俊烈談了很多關於成龍的電影如何活用地形和道具。」

有記者看過電影後更點出《祖宗膠戰外星人》令人想起徐克導演的《蜀山》和周星馳的《西遊記之月光寶盒》及《西遊記之仙履奇緣》，崔東勳導演回應說：「我喜歡《蜀山》。雖然沒有看過新版，但我喜歡原本的《蜀山》。我也喜歡周星馳。港產片的武俠世界和我們所擁有的東西似乎有些聯繫。」

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