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【人口販賣】港人求助被困緬甸KK園區　目睹有人逃走不果被打頭破血流

社會 12:48 2022/08/21

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民建聯接港人求助被困緬甸KK園區，目睹有人逃走不果被打頭破血流。（資料圖片）

港人被詐騙集團以高薪工作誘騙至東南亞的情況愈揭愈多，民建聯接獲一名受害人家屬求助，指其中年兒子被擄到緬甸的「KK園區」強逼工作，懷疑曾受虐打，並目睹有台灣人嘗試逃走不果，「被打到成埲牆都係血。」

立法會議員陳克勤引述求助家屬，稱受害人今年7月透過社交媒體的「搵快錢」工作招攬，對方安排在香港的同黨提交機票予受害人泰國，惟一到埗即被人擄上車送到緬甸，至今被禁錮逾1個月。家屬每日能與受害人聯絡，但全程會被懂中文的人士監視，每次僅限數分鐘，故受害人不能透露太多「KK園區」資訊。受害人言談透露每日工作超過10小時，但不能透露工作內容，工作表現好會有飯食，不達標便受虐。

受害人在內目睹有其他香港人，包括其中學同學。受害人又說，曾目睹有台灣人逃走失敗，被打到頭破血流，故他不敢反抗；又指近日集團鑑於事件已鬧大，要求家屬交幾萬元贖金才可以離開。

立法會議員周浩鼎指，已經就個案聯絡警方及入境處，對方均表示會認真跟進情況，其中入境處已即時與家屬聯絡。民建聯又要求港府及外交部駐港公署盡力營救受害人，要求警方在港追查航班及社交媒體等資料，追緝集團在港同黨，社交媒體亦應加強把關求職廣告。

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記者：蘇文軒

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