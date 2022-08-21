【人口販賣】鄧炳強：WhatsApp專線逾百宗求助僅4宗涉東南亞騙案 籲勿濫用求助熱線
社會 13:33 2022/08/21
網上「筍工」招聘貼文氾濫，港人被詐騙集團以高薪工作誘騙至東南亞的情況愈揭愈多，本港入境處設立WhatsApp專線(852) 5190 8909，方便求助人與「協助在外香港居民小組」聯絡。警方至今接獲36名港人求助，14人已安全，但仍有22名港人仍被禁錮，有9人失聯；警方在本地以「串謀詐騙」拘捕5人，他們涉誘騙他人到柬埔寨，包括兩名骨幹成員。詳情即看【下一頁】
保安局局長鄧炳強今日（21日）表示，專線收到逾100個求助，只有4宗真正相關，其餘涉及處方其他服務，呼籲市民以非緊急方法辦理其他服務，以便當局集中處理求助。
WhatsApp方面收到百多個求助，但實際只有4個相關，另外屬於入境處其他服務，呼籲需要其他服務的人士應使用非緊急方法，讓我們集中處理WhatsApp電話求助
【人口販賣】港人求助被困緬甸KK園區 目睹有人逃走不果被打頭破血流
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責任編輯：余思嵐