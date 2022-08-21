【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救

▲ 前𡃁模Celia K（郭玥彤）的菲傭姐姐疑被騙到柬埔寨做電腦程式人員，其後發吊鹽水相求救。

近日不少港人被「賣豬仔」誘騙到東南亞從事非法工作，原來工人姐姐也出現同樣情況！𡃁模出身的Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒），曾主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》，2016年與富商結婚並誕下3名女兒，聘有最少2名外傭。她日前拍片自爆其菲傭辭職轉赴柬埔寨打工，疑跌入人口販賣陷阱。

Celia K.婚後誕下3名女兒，近年轉型做KOL及照顧家庭。有見近日柬埔寨等東南亞國家詐騙事件愈揭愈多，Celia K.也拍片自爆其菲傭「頭蝨姐姐」A小姐早前向她請辭，聲稱要到柬埔寨做電腦程式人員，但最近她向在港朋友求救贖身，至今下落不明。

▲ 菲傭辭職後轉赴柬埔寨打工，疑跌入人口販賣陷阱。（影片截圖）

Celia K.在片中表示，由於該名新聘用的菲傭姐姐初到她家時有「頭蝨」，故此她以「頭蝨姐姐」A小姐稱呼對方。兩人的賓主關係僅維持近5個月，期間對方多次以各種理由提出請辭。

3個月前，A小姐對另一家傭透露，自己找到一份新工，是朋友介紹到柬埔寨當電腦程式員，是關於賭場的工作，月薪7500港元，包機票、酒店，不需要任何學歷，也不需要申請簽證。

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A小姐向Celia表示已決定辭職，更放下2千多元賠錢離職。Celia及其丈夫都感到事有蹺蹊，曾語重心長勸告對方要小心，但仍未能阻止對方飛往柬埔寨。

A小姐抵達柬埔寨後第一個星期，曾傳生活照給Celia，證明自己食得好過得開心。可是在對方離職後一個月，Celia就收到多間財務公司的追債信，始發現對方用其住址四出借錢達數萬元，也有向她另一家傭借錢，聲稱在柬埔寨賺到錢後便會償還。

▲ 菲傭傳了一張自己染上橙色頭髮、躺在醫院吊鹽水的照片求救。（影片截圖）

直到上個月，Celia發現A小姐的情況異常，對方的社交網站突然由菲律賓文變成中文，連用戶名稱也變更。Celia感到擔心，繼續聯絡A小姐，對方只簡單回覆喊樣emoji，後來來再傳了一張自己染上橙色頭髮、躺在醫院吊鹽水的照片，但未有詳細交代情況。

由於A小姐轉過多次電話，Celia要透過另一家傭幫忙追問其現況，A小姐也只回覆喊樣emoji，並相隔很久再回覆︰

我來柬埔寨的決定是錯的。

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Celia見到最近爆出多單「人口販賣」騙案新聞，因此決定拍片警惕大眾，其實數月前在香港都已經發生，自己新聘用的工人姐姐也不幸「中招」，希望各位僱主都要留意工人姐姐有否異樣。

我新請返嚟嘅工人姐姐不幸地被朋友呃咗去柬埔寨，初初佢都以為自己喺柬埔寨搵到份好工，點知最近先發現自己原來已經跌咗落人口販賣陷阱！屋企都有請工人姐姐嘅朋友，記得提醒吓你哋嘅工人姐姐要小心啲！唔好俾人呃咗去柬埔寨、泰國、金邊、越南、緬甸呀！

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責任編輯︰王明芳