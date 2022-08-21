【抗癌鬥士】2孩媽媽余苑綺患直腸癌命危　痛哭求死家人簽放棄急救書

▲ 2孩媽媽余苑綺患直腸癌命危，家人證實已簽放棄急救書。

台灣藝人余苑綺8年前患癌，被診斷出直腸癌第三期，曾經3次復發，至今已完成70次化療。2014年，余苑綺體內癌細胞已擴散到淋巴、肝臟、肺部，情況危殆。她在仍清醒時，曾比手勢示意家人「讓她走」；其父親余天稍早前證實已循女兒意願，簽屬放棄急救書。

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綜合台灣傳媒報道，現年39歲的余苑綺是資深藝人余天和李亞萍的女兒，與丈夫育有4歲女兒和2歲半兒子。其中一次癌症復發，是於2019年10月誕下兒子，產後一星期時發現，癌細胞更已擴散至肝、肺等器官。

日前，余苑綺病情再惡化，上半身癌細胞擴散，身體變黑。父親在周四（18日）接到醫院通知女兒余苑綺病危，隨即前往醫院。他向傳媒表示，女兒時睡時醒，意識不太清楚，但清醒時哭著求死。而最新消息指出，余天帶孫女到醫院探望余苑綺，並證實余苑綺已放棄急救，簽署了同意書。

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30歲前未做過體檢 現2大癌變徵兆

據了解，余苑綺30歲前從未做過體檢。2014年時與家人一同做基因檢測，這才發現她的大腸罹癌指數高於常人5.56倍、患肝癌機率亦超出常人5.17倍；這些也都與遺傳有關。

在確診患癌後，余苑綺亦深深表示不解。因其生活習慣健康，愛運動、愛喝水、愛吃青菜水果、不好炸物、不菸不酒，是全家飲食最健康的人，但癌症卻偏偏降臨在她身上。她在5年前作客節目《醫師好辣》，更是哽咽求問：「（我）為什麼會得大腸癌？」。

余苑綺當時透露，在確診之前，發現自己排便習慣明顯改變，糞便呈現稀黏的水狀；還有「腹脹腹痛」、「血便帶有黏液」症狀。但她以為只是女性經期前後會出現的腹瀉及便秘，因此未有察覺是癌變徵兆。

注意日常飲食 避免癌變

腸癌主因雖是基因變化所致，有專科醫生建議仍可從日常習慣入手預防。結直腸外科名醫、前瑪麗醫院顧問醫生朱建華曾接受TOPick訪問表示，息肉轉化成癌症，最主要原因是基因變化所致。但他亦建議，日常生活中可避免進食紅肉（如豬牛羊）、香腸、火腿等；忌煙酒，多吃蔬果。另外，最主要還是要定期照腸鏡，一般5年一次。

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責任編輯：羅嘉欣