  • 31°C
香港時間 : 2022821日 (週日) 15:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】政府突擊檢查太古城恒星閣　15人違反強檢公告9人被罰1萬元

社會 13:56 2022/08/21

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

政府突擊檢查太古城恒星閣，15人違反強檢公告9人被罰1萬元。（資料圖片）

​政府統計處今日（21日）聯同柴灣警區和衞生署在鰂魚涌一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，其中15名人士違反強制檢測公告，9人收到10,000元定額罰款通知書。

由今日上午8時起，鰂魚涌太古城恒星閣的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府在行動中共檢查了182名受檢人士，其中15名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中9人發出10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠疫苗】6,400名幼童已接種了首劑疫苗　盧寵茂：暫時未有任何嚴重或非預期異常事件
今日 10:52
【新冠疫苗】6,400名幼童已接種了首劑疫苗　盧寵茂：暫時未有任何嚴重或非預期異常事件
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
今日 10:43
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
【新冠肺炎】廉政專員胡英明確診新冠　正待衞生防護中心安排隔離
今日 10:26
【新冠肺炎】廉政專員胡英明確診新冠　正待衞生防護中心安排隔離

你可能感興趣

【新冠疫苗】6,400名幼童已接種了首劑疫苗　盧寵茂：暫時未有任何嚴重或非預期異常事件
今日 10:52
【新冠疫苗】6,400名幼童已接種了首劑疫苗　盧寵茂：暫時未有任何嚴重或非預期異常事件
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
今日 10:43
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
【新冠肺炎】廉政專員胡英明確診新冠　正待衞生防護中心安排隔離
今日 10:26
【新冠肺炎】廉政專員胡英明確診新冠　正待衞生防護中心安排隔離
疫情 強制檢測 衞生署 太古 政府統計處 鰂魚涌 柴灣 太古城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】調查指近2成男士表示曾被伴侶強逼性行為　求助人：對未來感情唔會好大期望
13:41 2022/08/19
【兩性關係】調查指近2成男士表示曾被伴侶強逼性行為　求助人：對未來感情唔會好大期望
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
14:22 2022/08/18
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡不介意扮女人從憑角色頭皮入屋
10:57 2022/08/19
【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡不介意扮女人從憑角色頭皮入屋