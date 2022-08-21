【盜竊案】警將軍澳村截可疑貨車男　揭盜竊內衣物被捕

▲ (警方提供)

將軍澳一名男子涉嫌盜竊內衣物被捕。

將軍澳警區特遣隊人員昨日（20日）於將軍澳村發現村內有一輛可疑貨車停泊，其後一名男子準備取回貨車時，人員上前截停該名男子，並在其身上檢獲兩件女性內衣，總值約550元。人員經進一步調查後，發現該名男子亦涉嫌與8月10日在該村發生的另一宗同類型盜竊案有關，該案件損失財物亦是女性內衣，總值約200元。



該名37歲姓馮本地男子涉嫌「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。



將軍澳警區會調配便裝人員加強巡邏。警方強調，盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁10年。

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責任編輯：余思嵐