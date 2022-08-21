  • 31°C
香港時間 : 2022821日 (週日) 15:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盜竊案】警將軍澳村截可疑貨車男　揭盜竊內衣物被捕

社會 15:11 2022/08/21

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

(警方提供)

將軍澳一名男子涉嫌盜竊內衣物被捕。

將軍澳警區特遣隊人員昨日（20日）於將軍澳村發現村內有一輛可疑貨車停泊，其後一名男子準備取回貨車時，人員上前截停該名男子，並在其身上檢獲兩件女性內衣，總值約550元。人員經進一步調查後，發現該名男子亦涉嫌與8月10日在該村發生的另一宗同類型盜竊案有關，該案件損失財物亦是女性內衣，總值約200元。

該名37歲姓馮本地男子涉嫌「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。

將軍澳警區會調配便裝人員加強巡邏。警方強調，盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁10年。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【交通意外】深水埗警車執勤疑撞到老翁　頭部受傷送院
今日 10:21
【交通意外】深水埗警車執勤疑撞到老翁　頭部受傷送院
【人口販賣】22名港人仍被禁錮9人失聯　警方拘5人包括骨幹成員涉誘騙他人到柬埔寨
今日 11:08
【人口販賣】22名港人仍被禁錮9人失聯　警方拘5人包括骨幹成員涉誘騙他人到柬埔寨
【劏房水費】發展局：已有12個先導計劃申請個案獲批　有劏房租戶裝獨立水錶一季僅交80多元
今日 11:32
【劏房水費】發展局：已有12個先導計劃申請個案獲批　有劏房租戶裝獨立水錶一季僅交80多元
【花燈節】大澳主辦單位宣布今年中秋節不亮燈　去年遊人賞花燈迫爆影響居民
今日 11:51
【花燈節】大澳主辦單位宣布今年中秋節不亮燈　去年遊人賞花燈迫爆影響居民
【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴
今日 12:19
【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴
【交通意外】黃大仙有巴士疑剷上行人路釀12傷　涉事巴士為九巴277X
今日 12:59
【交通意外】黃大仙有巴士疑剷上行人路釀12傷　涉事巴士為九巴277X
【人口販賣】港人求助被困緬甸KK園區　目睹有人逃走不果被打頭破血流
今日 12:48
【人口販賣】港人求助被困緬甸KK園區　目睹有人逃走不果被打頭破血流
【人口販賣】鄧炳強：WhatsApp專線逾百宗求助僅4宗涉東南亞騙案　籲勿濫用求助熱線
今日 13:33
【人口販賣】鄧炳強：WhatsApp專線逾百宗求助僅4宗涉東南亞騙案　籲勿濫用求助熱線
【強制檢測】政府突擊檢查太古城恒星閣　15人違反強檢公告9人被罰1萬元
今日 13:56
【強制檢測】政府突擊檢查太古城恒星閣　15人違反強檢公告9人被罰1萬元

你可能感興趣

【交通意外】深水埗警車執勤疑撞到老翁　頭部受傷送院
今日 10:21
【交通意外】深水埗警車執勤疑撞到老翁　頭部受傷送院
【人口販賣】22名港人仍被禁錮9人失聯　警方拘5人包括骨幹成員涉誘騙他人到柬埔寨
今日 11:08
【人口販賣】22名港人仍被禁錮9人失聯　警方拘5人包括骨幹成員涉誘騙他人到柬埔寨
【劏房水費】發展局：已有12個先導計劃申請個案獲批　有劏房租戶裝獨立水錶一季僅交80多元
今日 11:32
【劏房水費】發展局：已有12個先導計劃申請個案獲批　有劏房租戶裝獨立水錶一季僅交80多元
罪行 罪案 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】調查指近2成男士表示曾被伴侶強逼性行為　求助人：對未來感情唔會好大期望
13:41 2022/08/19
【兩性關係】調查指近2成男士表示曾被伴侶強逼性行為　求助人：對未來感情唔會好大期望
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
14:22 2022/08/18
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡不介意扮女人從憑角色頭皮入屋
10:57 2022/08/19
【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡不介意扮女人從憑角色頭皮入屋