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【全球暖化】NASA研究南極浮冰架流失量約12兆公噸　科學家料冰架未來10至20年現重大崩塌

社會 15:28 2022/08/21

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研究發現南極冰蓋邊緣 冰山崩塌 的速度已超越補充的速度。（NASA/GSFC/OIB提供）

天文台今日（21日）在社交平台表示，美國太空總署（NASA）的最新研究發現南極冰蓋邊緣冰山崩塌的速度已超越補充的速度，並計算出在過去25年，南極浮冰架的流失量約為12兆公噸，是以往估計的兩倍。科學家指出，冰蓋邊緣崩塌會令冰川加速流入海洋，加快全球海平面上升。

研究指，大多數南極冰川流入海洋，最終形成厚達3公里，寬達800公里的漂浮冰架，冰架像冰川河扶壁，防止冰塊直接流入海洋。但最近10年，海洋變曖融化南極冰架，令它們變薄及弱，破壞它們穩定。結果表明南極在本世紀末不可能恢復到2000年前水平，結果表明南極最大冰架或在未來10至20年發生重大崩塌事件。

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記者：余思嵐

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