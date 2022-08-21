【正向家長運動】教育局巡迴展覽教家長建優質親子時間　8月27及28日於屯門時代廣場舉行

▲ 教育局舉辦「玩轉親子樂」巡迴展覽，施俊輝到場參觀。（政府新聞處））

教育局於今年6月至8月舉行「玩轉親子樂」巡迴展覽，讓家長認識如何透過親子玩樂與子女共建優質的親子時間，並為子女創造快樂的童年回憶，從而協助兒童愉快和健康成長。教育局副局長施俊輝今日（21日）到上水中心參觀展覽。

展覽內容推廣「正向家長運動」，專題展板涉及以「點解玩」和「點樣玩」為題的分享及親子遊戲介紹，亦設有影片播放及以「Light家庭」為主題的照相區，更會派發紀念品「玩轉親子樂」親子桌上遊戲。施俊輝今試玩桌上遊戲，他說，在職父母需要兼顧家庭與工作，或許未能時常陪伴小朋友，但最重要是與子女進行良好的溝通，讓小朋友感受到父母的關懷，因此，父母可以預留親子專屬的遊戲時間，創造空間與子女溝通。

最後一場的「玩轉親子樂」巡迴展覽，將於8月27日及28日在屯門時代廣場舉行，活動時間為中午12時至下午6時。場內所有活動費用全免，紀念品以先到先得形式派發。



另外，施俊輝亦鼓勵家長與子女參加教育局舉辦的「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽，透過創作短片表達如何建立良好親子關係，亦可趁機創造優質的親子時間。該比賽設4個組別：小學組、中學組、親子組及公開組，並將於本年10月透過公眾投票為各個組別選出最具人氣獎。有興趣參與比賽的人士可於八月三十一日或以前經活動網址報名參加比賽和遞交參賽作品。

▲ 施俊輝（左）與家長試玩親子桌上遊戲。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴