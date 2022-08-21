【最新疫情】今日新增6,513宗確診個案　6,276宗為本地個案【不斷更新】

▲ 本港疫情未止。（譚以諾攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（21日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

今日新增6,513宗確診個案，包括6,276宗本地個案及237宗輸入個案，另錄3宗離世個案。

【16:42】

歐家榮表示，多6間院舍出現個案，包括3間安老院，涉及3名院友及1名職員，而3間殘疾院舍則涉及4名院友，共29名院友被列密切接觸者。

【16:31】

劉家獻指，多3名男患者離世，年齡為65歲至81歲，均沒有打針紀錄。他指沒有打針的確診者，比已打3針的患者，死亡率高60多倍。詳情即看【下一頁】

現有1,995名病人留醫，當中300人為新增留醫病人，多8人情況危殆、8人嚴重，目前共43名病人情況危殆、30名情況嚴重。

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記者：黃悅晴