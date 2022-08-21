【最新疫情】今日新增6,513宗確診個案　西貢福苑護老中心現爆發【不斷更新】

▲ 本港疫情未止。（譚以諾攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（21日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

今日新增6,513宗確診個案，包括6,276宗本地個案及237宗輸入個案，另錄3宗離世個案。

【17:15】

被問到院舍員工是否需加強核酸檢測次數，歐家榮說，目前規定員工每周一次核酸檢測，他指勞工處、社會福利署、安老院及殘疾院舍代表一直保持溝通，商討是否有提升核酸檢測次數的空間。

另外，他說，放寛入境隔離至「3+4」一星期，暫時分析確診人士情況與實施措施前沒有太大差異。

【17:07】

天水圍體育館暫託中心本周四投入運作，劉家獻說，預期社區確診人數上升下，要得到照顧的長者人數亦會上數，目前有180個床位的石硤尾公園體育館暫託中心，已接收130位長者，因此有需要加開暫託中心。他指，暫託中心主要接收院舍的確診情況穩定病人，醫管局亦會轉介一些病徵輕但仍要照顧的病人到暫託中心。

【16:53】

西貢福苑護老中心出現群組，歐家榮指最早確診的為一名護理員，會為院友喂食、換尿片等，當日有佩戴口罩。他8月11日最後一日上晚班，8月12日上午離開護老中心，同日快測陽性。中心隨即安排全院院友及職員進行核酸檢測，再陸續發現確診個案。歐家榮說，其中3名員工為外勞，他們在宿舍內一起生活，可能因此令員工之間出現進一步傳播。

歐家榮指，分析近日院舍個案，發現很多第一宗個案涉及員工，他指，快測的敏感度核酸檢測低，而快測呈陽性前亦具傳染力，建議院舍員工除每日快測外，亦要定期做核酸檢測，以及早發現無病徵個案。

【16:45】

太陽島幼稚園(東涌分校)K1C班中有3名學生染疫，該班共有21名學生，有關班級要停課一周。

另外，新增個案中，歐家榮指，涉BA.5的個案進一步上升，佔34.2%；涉BA.2.12.1則有約8.5%，與前日相約。

【16:42】

歐家榮表示，多6間院舍出現個案，包括3間安老院，涉及3名院友及1名職員；另有3間殘疾院舍現爆發，涉及4名院友，共29名院友被列密切接觸者。

葵涌安福護老院

觀塘欣榮護老院有限公司

東區耆安園護理安老院有

新生精神康復會屯門長期護理院

屯門新生精神康復會賽馬會農舍

另外，西貢福苑護老中心出現爆發，該院至今共16名院友3職員染疫，疑涉BA.5，歐家榮指，全院27名院友已於8月18日撤離至亞博檢疫中心。

【16:31】

劉家獻指，多3名男患者離世，年齡為65歲至81歲，均沒有打針紀錄。他指沒有打針的確診者，比已打3針的患者，死亡率高60多倍。詳情即看【下一頁】

現有1,995名病人留醫，當中300人為新增留醫病人，多8人情況危殆、8人嚴重，目前共43名病人情況危殆、30名情況嚴重。

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記者：黃悅晴