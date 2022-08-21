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【房屋供應】因應近年環保意識提高　黃遠輝：要求政府再做調查非吹毛求疵

社會 16:07 2022/08/21

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因應近年環保意識提高，黃遠輝：要求政府再做調查非吹毛求疵。（資料圖片）

粉嶺高爾夫球場的租約將在2023年8月屆滿，有關用地將於同年9月歸還政府。環境諮詢委員會先後經過20多小時會議，最終未能就粉嶺高爾夫球場部分用地發展公營房屋的環評報告作出任何決定。

主席黃遠輝在一個電視節目表示，任何環評報告一定有個醞釀過程，其中有條件通過，以輕微不過半數被否決；而要求提交更多資料、暫緩決定，就以大比數通過。他不認為委員要求就四方面再做調查是吹毛求疵，認為是與時並進，強調做法是因應近年環保意識提高，而當局現時在部分研究上把關較為寬鬆。

你會見到每一次都會較之前嚴謹，所以用今天的角度去看以往曾經批准及通過的，為何今天有點吹毛求疵呢？我認為不是的。

被問到有意見指，有北部都會區毋須再用高球場建屋的說法，黃遠輝認為，有關說法是偷換概念，因北部都會區是將現有不同發展區的土地整合，重新進行規劃，但土地本身是沒有增加，屬中長線選項，加上高球場是短中期選項，兩者不可以混為一談。

高爾夫球場是其中一個我們認為可更快有土地、更快有公屋供應的選項，所以兩者不可混淆。

至於近日有人再提出發展郊野公園邊陲地，黃遠輝對有關說法感奇怪，他指當年土地供應小組已就相關意見大型諮詢，有廣泛民意認為不應該動用郊野公園邊陲土地，質疑今次建議是否已再做廣泛公眾諮詢、獲得支持。

係邊個嘅民意？有冇做過咁廣泛嘅公眾諮詢，得知真係有咁強嘅民意話要做呢？

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責任編輯：李榮忠

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