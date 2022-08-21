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【林家謙演唱會】久休陳奕迅現身撐場　林家謙個唱宣布加開一場

娛樂 16:47 2022/08/21

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林家謙在昨晚（8月20日）舉行紅館演唱會第二場演出，邀請到林欣彤、C AllStar任嘉賓外，更有久休的陳奕迅（Eason）壓軸登場。

Eason戴住家謙同款眼鏡搞鬼登場自稱是「陳家謙」，更表示一直恨與家謙合作做音樂，因此當日一收到家謙的邀請，內心即時Say yes，更指對方音樂有治癒作用。

【林家謙演唱會】張敬軒任嘉賓合唱《笑忘書》　林家謙哽咽：下個夏天再相聚

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演唱會加開一場

同時，因為二人都讀名校聖若瑟書院（Saint Joseph's College），身為師兄的陳奕迅稱：「佢係一個怕醜草嚟嘅，雖然我知…心底裏都係有啲賤賤地㗎喇！」全場大笑，然後笑說：「聖Jo仔都係百厭，唔係壞。」

二人合唱家謙負責作曲、編曲嘅《致明日的舞》後，再唱出經典金曲《今日》，能與歌神合唱，家謙表現感動眼濕濕。ason稱在台下準備時聽到家謙唱歌，差點感動落淚。可是家謙說不滿意自己的表現，Eason安慰稱︰「你想點呀？你第一次做咋喎，仲要做6場，我第一次都係做4場。」

另外，官方在今日（8月21日）宣布，林家謙演唱會再加開一場8月27日的演出，明天（8月22日）公開發售。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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