【財爺網誌】陳茂波：本港經濟承壓中前行　下半年經濟活動可望恢復

▲ 陳茂波與幾位司局長昨天參加施政報告地區諮詢會。（陳茂波網誌相片）

財政司司長陳茂波指，面對外圍壓力和疫情持續，本港經濟在承壓中前行，考慮到上半年經濟已收縮2.6%，意味在疫情大致受控下，下半年的經濟活動可望有所恢復，本港經濟仍有相當韌力。

陳茂波今撰寫網誌表示，美國連番加息，本港的銀行同業拆息亦跟隨向上，但港息升幅比美息少，如果下月美國再加息，本港拆息再向上的話，相信包括最優惠貸款利率在內的存貸利率亦可能跟隨上調。

他續指，加息陰霾和地緣局勢緊張，令金融市場受壓外，也削弱環球經濟增長動力和需求，加上本港跟內地的跨境運輸受到疫情干擾，預計即將發表的本港7月份商品出口數字會繼續錄得按年跌幅，將會是連續第三個月出現負增長。

通脹方面，陳茂波指出，即使外圍主要市場受通脹高企的威脅，但本港情況仍大致穩定，即使指數在5月及6月份的升幅稍為擴大，而預計7月份升勢持續，但全年的通脹率預測仍維持在2.1%的大致溫和水平。

陳茂波表示，環球經濟前景正在轉差，外圍形勢從不同層面影響著本港市場，面對著內外的逆風，香港經濟正在承壓中繼續前行，特區政府正力求做到「疫情要防住、經濟要穩住」，並稱港府已具備更有利的條件去兼顧「穩住經濟」的需要。

他說，港府會透過改變思維和政策創新，加大力度推動經濟發展，讓年青人、不同行業的人才和企業，都能更廣泛地參與且受惠於創新科技和其他產業的發展。

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記者：陳葆琳