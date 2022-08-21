【死亡個案】再多3人染疫後離世　均未曾接種疫苗

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（譚以諾攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（21日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

劉家獻指，今日新增300名確診病人入院，累計有1,995人留醫，其中43人危殆及30人嚴重。另外再多3人離世，年齡介乎65至81歲，其中3人均有未接種疫苗及並未院舍院友，詳情如下：

66歲男子，有肺癌並有擴散，7月26日到聯合醫院急症室，入院前已發燒一星期，當時檢測CT值19-20，檢查發現右邊肺「白哂」，入住內科病房，獲處方藥物，情況漸穩定，8月10日因情況穩定出院，但8月13日因有咳、意識混亂再次入院，出現肺積水情況，相信與肺癌有關，延至昨日不治

65歲男子，有肝炎、曾患鼻咽癌，8月10日開始呼吸困難，直至8月16日到將軍澳急症室求診，情況轉差，延至昨日不治

81歲男子，有冠心病、肺癌並有擴散，7月29日因數天呼吸困難而求醫，當時檢測CT值16，獲處方口服藥，惟因冠心病致心肌梗塞，以及其他身體疾病，延至昨日不治

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記者：李榮忠