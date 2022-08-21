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【英國升學】徐榮父子檔搵真銀　爆兒子有對像不介意外國人做新抱

娛樂 16:33 2022/08/21

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黃威與徐榮父子。

足球男神黃威、藝人徐榮父子齊現身商場活動，他們並即場大騷球技，黃威和徐榮仔仔Karson一見如故，未開騷已經切磋球技，更成功「通坑渠」令黃威「扁嘴」。

黃威笑言習慣做「男神」，女友未有呷醋：「我唔抗拒做藝人，只要唔影響踢波就可以。依家多咗人識，女友都好支持。頭先同Karson通坑渠，佢通咗我一次，我即時反擊通翻佢兩次，所以係二比一！」

講到另一港足男神安永佳北上發展，他笑言未會吸納對方Fans，指對方粉絲忠心跟隨北上支持。

幫補「酒店錢」
 
至於徐榮稱，多年沒與兒子同場做活動，一齊開工幫補「酒店錢」：「其實我地都唔洗捱貴機票，因為一早訂好晒，反而隔離酒店最難訂。早排係太太結婚周年紀念，其實佢都主張我努力搵錢，所以有時間先慶祝，她明白嘅！。」
 
提到兒子英國讀書時曾確診，但見他沒太大不適因此不太緊張：「因為佢都打晒針先出發，所以都唔係太擔心。我聽亞仔講佢依家有心儀對像，但係咩國籍就唔知喇，係外國人都唔緊要，真係冇乜所謂，最緊要佢地溝通到就可以。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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