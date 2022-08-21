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【打擊販毒】警方搗破毒品製造工場　檢12.5公斤毒品市值逾1,000萬

社會 16:27 2022/08/21

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警方於本月18至20日搗破一個毒品製造工場。（黃傑偉攝）

警方於本月18至20日搗破一個毒品製造工場，檢獲12.5公斤毒品，市值超過1,000萬。行動中拘5男1女，年齡介乎15至25歲。他們被暫控串謀製造危險藥物及販運危險藥物，6人將於明日(22日)於西九龍裁判法庭提堂。

葵青警區重案組第一隊督察黃露莎指，警方於8月18日晚上7時接獲一名和宜合道的居民報案，指單位露台有一聲巨響，有一男一女由大廈高處躍下，闖入其住所後奪門逃去。警方到場調查，相信2人由大廈4樓一個無人單位躍下，探員在該單位檢獲大量毒品，重12.5公斤，市值超過1,000萬，包括12公斤懷疑可卡因、30克含冰毒甲基安非他命及40克俗稱k仔的懷疑氯胺酮，並檢獲兩把牛肉刀及一支壘球棍。

黃露莎指，葵青警區重案組第一隊於現場附近拘捕2名涉案少年，分別16及19歲，其後再在石蔭邨拘捕一名25歲涉案男子。經案情分析及深入調查後，再在19日，在旺角區拘捕2名當日在現場躍下平台逃去男女，其中男子22歲及女子則21歲，兩人報稱情侶關係。警方再於8月20日於旺角區一住宅單位拘捕一名涉案15歲男少年。被捕5男1女報稱廚師、學生及無業，其中22及25歲男子為製毒工場主腦。警方指，案件調查仍持續，不排除稍後會有更多人被捕。

警方強調，對利用年青人販運毒品的案件非常重視，會向法庭申請將刑罰加重。警方重申，製造及販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方於本月18至20日搗破一個毒品製造工場。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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