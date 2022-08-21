【游泳安全】雷暴下堅持游水難為救生員　大媽揚言不怕雷劈︰無做虧心事

▲ 雷暴下堅持游水難為救生員，大媽揚言不怕雷劈︰無做虧心事！

本港近日天氣陰晴不定，雷暴天氣時更要小心安全。不過，日前有大媽在雷雨天時仍堅持暢泳，揚言「不怕雷劈」，令救生員左右為難。

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有救生員在奴工處facebook專頁發文，指自己在某露天泳池做兼職，工作期間突然天色轉暗、行雷閃電，當時泳池內有三位大媽，其中兩位覺得危險，便叫另一名大媽一起走：「喂！天黑晒啦⋯⋯要落雨，依家又行緊雷，不如走啦！」

怎知被勸離場的該名大媽不願上水，更揚言：「我無做虧心事，唔怕比雷劈！」，並繼續在泳池暢泳。

救生員無奈

目睹全程的救生員表示，「作為一個救生員，都唔知好嬲定好笑」，無奈形容大媽的思維「奇特」：

如果你都係俾雷劈中，我都唔知救唔救你好？

幸好，泳池在數分鐘後因雷暴警告而被管理層要求關閉。救生員立即二話不說，有禮貌地請大媽離場。

網民留言：真係劈落嚟就知驚

救生員貼文引來網民討論。有經歷過同類型事件的網民分享稱，有大叔曾在雷暴警告下堅持要進泳池游水，否則就投訴。其他更衣後準備離場的泳客，紛紛指已經見到雷電閃光，但大叔仍不聽勸，說他沒看見，更爭執要致電管理處。結果，因泳池近海邊，突然有雷炸響，令該位大叔馬上口啞啞，轉身離開。

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責任編輯：羅嘉欣