  • 30°C
香港時間 : 2022821日 (週日) 18:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3區污水陽性】涉東涌映灣園及中半山曉峰閣等多個屋苑　派26萬個快測包

社會 16:35 2022/08/21

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

政府今日（21日）表示，離島區、葵青區及中西區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

離島區 — 迎東邨、映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、水藍天）

葵青區 — 大窩口邨、宏華大廈、尚文苑、仁雅大廈、德士古道23-25號、德士古道45-55號、德大閣、德泰大廈、有章樓、永和樓、葵賢苑、海峰花園、華員邨、華景山莊、長坑村、翠瑤苑、大王下村、新屋村及楓樹窩村

中西區 — 曉峰閣、寶翠園、金陵閣及保德街與加倫臺附近一帶住宅（按附件

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】頸椎受創須多專科同行復康路　骨科醫生細說病人的「奇蹟」

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【花燈節】大澳主辦單位宣布今年中秋節不亮燈　去年遊人賞花燈迫爆影響居民
今日 11:51
【花燈節】大澳主辦單位宣布今年中秋節不亮燈　去年遊人賞花燈迫爆影響居民
【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴
今日 12:19
【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴
【交通意外】黃大仙有巴士疑剷上行人路釀12傷　涉事巴士為九巴277X
今日 12:59
【交通意外】黃大仙有巴士疑剷上行人路釀12傷　涉事巴士為九巴277X
【人口販賣】港人求助被困緬甸KK園區　目睹有人逃走不果被打頭破血流
今日 12:48
【人口販賣】港人求助被困緬甸KK園區　目睹有人逃走不果被打頭破血流
【人口販賣】鄧炳強：WhatsApp專線逾百宗求助僅4宗涉東南亞騙案　籲勿濫用求助熱線
今日 13:33
【人口販賣】鄧炳強：WhatsApp專線逾百宗求助僅4宗涉東南亞騙案　籲勿濫用求助熱線
【全球暖化】NASA研究南極浮冰架流失量約12兆公噸　科學家料冰架未來10至20年現重大崩塌
今日 15:28
【全球暖化】NASA研究南極浮冰架流失量約12兆公噸　科學家料冰架未來10至20年現重大崩塌
【最新疫情】今日新增6,513宗確診個案　西貢福苑護老中心現爆發【不斷更新】
今日 17:20
【最新疫情】今日新增6,513宗確診個案　西貢福苑護老中心現爆發【不斷更新】

你可能感興趣

【花燈節】大澳主辦單位宣布今年中秋節不亮燈　去年遊人賞花燈迫爆影響居民
今日 11:51
【花燈節】大澳主辦單位宣布今年中秋節不亮燈　去年遊人賞花燈迫爆影響居民
【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴
今日 12:19
【天氣炎熱】天文台：今日一連3日酷熱　料本周三起有驟雨及狂風雷暴
【交通意外】黃大仙有巴士疑剷上行人路釀12傷　涉事巴士為九巴277X
今日 12:59
【交通意外】黃大仙有巴士疑剷上行人路釀12傷　涉事巴士為九巴277X
冠狀病毒 環境衞生 快速測試套裝 快速測試 映灣園 寶翠園 衞生防護中心 衞生署 中半山 離島

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
14:22 2022/08/18
【移居加國】為13歲兒子移居加國享受家庭樂 章志文覓得新工做番老本行
【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡不介意扮女人從憑角色頭皮入屋
10:57 2022/08/19
【男拔尖子】出身醫護世家獲父母放手追夢　吳卓衡不介意扮女人從憑角色頭皮入屋
【尋找梅媽】聲稱兒子患癌症需籌醫藥費回港醫治　梅啟明報警指梅媽被姪仔軟禁
16:29 2022/08/20
【尋找梅媽】聲稱兒子患癌症需籌醫藥費回港醫治　梅啟明報警指梅媽被姪仔軟禁