【3區污水陽性】涉東涌映灣園及中半山曉峰閣等多個屋苑　派26萬個快測包

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政府今日（21日）表示，離島區、葵青區及中西區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



離島區 — 迎東邨、映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、水藍天）

葵青區 — 大窩口邨、宏華大廈、尚文苑、仁雅大廈、德士古道23-25號、德士古道45-55號、德大閣、德泰大廈、有章樓、永和樓、葵賢苑、海峰花園、華員邨、華景山莊、長坑村、翠瑤苑、大王下村、新屋村及楓樹窩村

中西區 — 曉峰閣、寶翠園、金陵閣及保德街與加倫臺附近一帶住宅（按附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐