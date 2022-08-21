【寒酸求婚】孤寒港男求婚叫朋友夾錢　閨蜜斥肉酸：50蚊假花氣球都要夾

▲ 一名港男求婚叫朋友夾錢，其女友的好姊妹在網上發文炮轟對方。

男士求婚是人生大事，花盡心思盼為另一半留下美好回憶。不過，有港男慳錢求婚，安排在一間細酒店房暗中進行，相約了自己2位朋友和女友4位好姊妹幫忙布置，事後竟要求6人夾錢租房和購買求婚物品，其中一位好姊妹在網上發文炮轟對方。

該名女友人在「香港討論區」以「求婚都要計到盡，叫班朋友幫手原來係想幫手夾錢…」為題發文，事緣約2個月前，其好姊妹的男朋友私下邀請她們4人幫忙求婚，她們一口答應，加上男方的2名好友，一行人當日到酒店幫忙布置房間，check in後他們已覺得房間很小。

飲管吹氣球布置 膠花求婚

女友人詢問男方有沒有物品需要幫忙購買，男方「拍晒心口」稱已經買齊，不用他們出錢，只需要幫手布置到靚靚就可。

姊妹們發現求婚氣球是從淘寶購入，但他沒有買氣球泵，「只係得條飲管仔要用口吹」；她們又發現用來求婚的花束不是真花，而是膠花。

買花都唔係買真花要買假花，到底想點？係咪驚有人會鼻敏感？唔買真花，你買乾花都好呀，買膠花係咩意思？

最新影片推介︰

整個布置非常簡約，因男方只買了8個字母氣球加5個普通氣球，以及一紮假花，「連去深水埗都可以買到嘅平平燈飾都冇，只係可以靠房入面啲燈，試咗好耐先可以用酒店房燈營造浪漫氣氛。」

最終男方都求婚成功，正當大家感動地離開，一眾朋友竟在好姊妹男友所開設的短訊群組，收到他要求夾錢的數目明細，連毫子也不放過，非常均真。

氣球、膠花、酒店房錢除6，每人要俾返幾多錢佢，即係佢兩個一蚊都唔使俾。咁樣佢幾著數，零成本求婚，唔使請食飯仲有女食！

事件令女友人氣憤不已，直斥他求婚好肉酸，「酒店房都算啦，當我哋喺房嘅時間耐過佢哋」，但求婚與他們無關，為何連求婚物品都要夾錢，「氣球同膠花錢都要問我哋收返係咩事？淘寶買返嚟，最多連埋運費都係50蚊，咁都要除返條數？你唔問埋酒店有冇啲求婚布置可以借你用？仲慳呀！」

網民︰女友結婚後日子難捱

帖文引起大批網民熱議，直斥港男太孤寒，像乞求朋友夾錢求婚，認為女友嫁給他後，日子將會很難過。點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳