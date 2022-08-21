【打風】台灣中央氣象台料颱風本周四接近本港　天文台料移動路徑仍存變數

▲ （Windy.com天氣預報網）

天文台今日（21日）表示，現時位於呂宋以東海域的低壓區將發展為熱帶氣旋，並在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，但其發展及移動路徑仍存在變數，與其相關的不穩定天氣會在本周中至後期影響本港。

雖然各國路經預測還不明確，但台灣中央氣象局今天則預測，該熱帶低氣壓明天晚上有機會成為颱風，將朝呂宋島北方海面、轉西北西前進，在本周四接近中國華南沿岸、香港一帶。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預報，顯示熱帶氣旋離開呂宋海域後，會掠過台灣南部，其後進入福建一帶，暫時未知會否撲向本港。而日本氣象廳發佈烈風警告，預測低壓系統有機會在未來24小時內增強為熱帶風暴。

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責任編輯：余思嵐