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【打風消息】熱帶低氣壓本周四迫近香港　天文台料移動路徑仍存變數

社會 22:19 2022/08/21

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熱帶氣旋路徑資訊。（天文台網站截圖）

本周有機會打風！按天文台今日（21日）熱帶氣旋路徑資訊，一個熱帶低氣壓直撲香港，料於本周四或五接近香港。不過天文台指，熱帶低氣壓的發展及移動路徑仍存在變數。

天文台今晚表示，位於呂宋以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在晚上10時，該熱帶低氣壓集結在碧瑤以東約600公里，預料向西移動，時速約10公里，大致移向呂宋海峽，料於未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，但其發展及移動路徑仍存在變數，與其相關的不穩定天氣，會在本週中至後期影響廣東沿岸。

天文台又說，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來酷熱的天氣，本港星期二及星期三天氣酷熱，本週中至後期有驟雨及狂風雷暴，風勢頗大。

雖然路經預測還不明確，但台灣中央氣象局今天則預測，該熱帶低氣壓明天晚上有機會成為颱風，將朝呂宋島北方海面、轉西北西前進，在本周四接近中國華南沿岸、香港一帶。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）預報，顯示熱帶氣旋離開呂宋海域後，會掠過台灣南部，其後進入福建一帶，暫時未知會否撲向本港。而日本氣象廳發佈烈風警告，預測低壓系統有機會在未來24小時內增強為熱帶風暴。

（Windy.com天氣預報網）

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責任編輯：余思嵐

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