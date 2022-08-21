【香港飛魚】何詩蓓傷後復出狀態大勇　400米自由泳奪冠兼破香港紀錄

▲ 何詩蓓傷後復出狀態大勇，400米自由泳奪冠兼破香港紀錄。（資料圖片）

香港公開游泳錦標賽今日（21日）煞科日，復出的何詩蓓狀態大勇，連續兩日贏得金牌，今日以破香港紀錄的成績在400米自由泳再奪冠。

6月長池世錦賽因腳傷退賽、直至本周末的香港錦標賽才復出的何詩蓓，繼昨日在主項200米自由泳以1分56秒47奪冠，同時達到明年7日本福岡世界錦標賽的A標後，今日繼續狀態大勇，在早上出戰的女子400米自由泳初賽以由頭帶到尾的姿態，以4分19.66秒衝線首名晉級，在下午舉行的決賽以破香港紀錄的成績在400米自由泳奪冠。

美國回流泳手關鵬，繼昨日在100背決賽游出55.61秒，刷新原由港隊主力劉紹宇保持的56.50秒港績，今日再下一城，在200米背泳游出2分01.53秒，締造個人第二項香港紀錄。

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責任編輯：李榮忠