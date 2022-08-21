【阿Mo近況】張敬軒率逾千歌迷集氣　佩服So Ching：一個人面對好多事

張敬軒今日（8月21日）現身旺角出席《THE BRIGHTEST DARKNESS(SACD)》簽唱會，吸引逾千歌迷到場。

軒仔並即場為500名歌迷簽名外，更唱出《一個人的地球》及《俏郎君》等，如迷你音樂會，同時宣布將在聖誕舉行演唱會及接演電影。

同時，一直關注MIRROR演唱會意外事件的他呼籲在場人士為仍在留院的舞蹈員阿Mo（李啟言）拍打氣片，於是逾千人大叫：「阿Mo加油」，軒仔表示之後會將此打氣片傳給阿Mo父母。

軒仔受訪稱，一直有留意阿Mo的情況，對於今日（8月21日）報道指阿Mo情況有輕微進展，稱：「雖然比較緩慢啲，但都係向好嘅。」

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佩服So Ching堅強

他稱自己曾住院的經歷，故此明白對方心情，相信如果知道外間有人為自己打氣時，心情會好些。因此相信大家為阿Mo打氣，可有助對方積極去面對治療。

因為不想便成打擾，他未有到醫院，但一直透過中間人了解阿Mo最新情況。

同時對於有指阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）心情起伏大，他指佩服So Ching，因為相信對方的難過非外人可想像：「她一個人都要面對好多事，同埋要學護理以便在醫院時幫阿Mo，所以這階段意志力同精神上支持是重要。」

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