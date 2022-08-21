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【校政風波】蔡若蓮：教職員不應因追求權益而受不合理待遇　已責成辦學團體確保學生不受事件影響

社會 18:36 2022/08/21

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教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

位於南區的群育學校香港青少年培育會陳南昌紀念學校出現校政風波，早前有教職員投訴校監干預校政，以致新學年合共約10多個教師空缺仍未確定，嚴重影響開學後的課程編排及備課工作。該校校長黃麗婷於8月18日收到校監發出的書面警告，昨日更遭校董會解僱。教育局局長蔡若蓮今（21日）表示，在即將開學的時間，辦學團體要確保學生學習不受影響，又指教職員不應因參與追求權益的事情而受不合理待遇

蔡若蓮今回應指，當局十分關注事件，接收投訴後已派員深入了解及嚴肅跟進，進展良好。她指出，根據《教育條例》，辦學團體尤其是校董，會要就學校的行政、人事及財務等各方面的管理問責，而在準備開學的這段時間中，當局已責成辦學團體要令開學準備運作暢順，確保學生學習不受影響。

她又說，教職員或老師不應因參與追求權益的事情受到不合理待遇，但他們亦要履行專業職責，如有失職或專業操守有問題，必須負上責任。另外，就聘任等的糾紛，蔡若蓮說，當局要詳細了解後，會在合理時間內處理。

青少年培育會陳南昌紀念學校多名教職員本月18日，於教工會陪同下召開記者會，指控辦學團體及法團校董會管理不善，包括現任署理校監陳瑞蘭的親妹陳美蘭違法擔任獨立校董，又指校監干預校政，以致學校在距離開學尚有半個月時，仍未能確認組建教學團隊。該校校長當日因病未有出席記者會，同日收到辦學團體的警告信，指其疏忽管理及專業判斷失當，影響學校運作及校譽，又指她如有回應須於本月25日前書面提交校董會。校董會昨指黃麗婷在任期間行為不當，疏忽職責，並漠視校董會的指示，導致學校出現嚴重的管治問題，危害學生，故終止僱傭關係。

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責任編輯：黃悅晴

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