【第一秒】開騷獲方力申鄧麗欣捧場　側田感觸：唔知可唱多幾年

▲ 側田相隔三年開騷。

側田兩場《第一秒音樂會2022》在會議展覽中心啟動！闊別香港舞台三年，獲方力申、鄧麗欣、楊愛謹、小肥、新人DEZ捧場，側田在音樂會期間感觸良多。

是次音樂會圍繞經典金曲以新作品，以最「原汁原味」的方式呈現。側田以《情歌》、《你好》、《我有今日》和《男人KTV》作序幕，久違的現場演繹水準依舊，其後，側田提起結他jam歌，包括《海闊天空》、《刻在我心底的名字》等，又大唱泰文歌，如置身於band房中隨性做音樂。

▲ 鄧麗欣楊愛謹捧場。

側田表示：「我諗咗三年，晚晚喺度幻想呢一刻講咩，最怕一開口就喊，我真係好掛住你哋！呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作，所以我需要離開處理一下。」

側田也唱出多首金曲如《好人》、《愛的習慣》、《運》、《Kong》，一連串慢歌後，側田以《BOK》、《咖啡因萬歲》、《爽》、《決戰二世祖》。側田席間感性表示：「我唔知自己可以唱多幾多年，可能過多幾年要降key，有機會就繼續盡力唱。」

▲ 側田邀三叔Ted Lo演奏。

側田又分享道：「我要對自己的作品負責、對歌迷尊重，當我發現自己2020年陷入低潮時，我離開直到2021年找回初心，跟住開始做新碟。我要送一首歌俾一個人，無佢我企唔到係台，俾啲掌聲佢！」緊接唱出《愛這個字》送給這位特別的人物。

最後在安歌部分，先來一段側田的獨白，「這三年以嚟睇清楚自己嘅ego，阻礙我創作，遠離了做音樂嘅初心。我想將呢把尺重新擺喺音樂上，搵到人生目標。」之後以《Erica》一曲作結。

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