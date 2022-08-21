跨黨派議員組男團獻唱　誰是被政治耽誤的歌手？

▲ 6名立法會議員組成「男團」為長者獻唱。（梁熙facebook相片）

立法會正「放暑假」，不過一眾議員未有歇息，甚至跨黨派組成「男團」，擔任音樂會嘉賓，為長者獻唱。一場演唱會，各團員的歌唱實力隨即高下立見，究竟誰是被政治耽誤的歌手？

話說，選委界議員管浩鳴今日獲邀出席一個長者音樂會擔任表演嘉賓，他自己「打頭陣」獨唱了兩首歌，及後再拉上選委界梁毓偉、自由黨李鎮強、民建聯陳學鋒、梁熙及顏汶羽一起上台，一起唱《朋友》及《真的愛你》。

曾有作曲經驗的梁熙謙稱自己「揸咪練歌少」，所以唱得細聲當和音，以免影響整體表現，觀乎現場觀眾都無咩人去廁所，已相當滿足。他又點評各人唱功，大讚管牧唱功了得，是「被政治耽誤的歌手」；至於「氣氛擔當」李鎮強唱歌功力則「還好」︰「得靚仔，都是做返議員或者棟篤笑更適合！」

不過，這6名立法會議員組成的「男團」尚未命名，事前從未夾過，今日才被臨時拉夫獻唱「出道」。李鎮強笑言，除了國歌，大家都未合唱過，當時請現場觀眾覺得唱得不好聽就拍手，好聽就歡呼。結果現場歡呼聲不少，效果似乎不俗。按這裡看立法會議員合唱片段。

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